Proveedores.com anuncia los Premios a las Mejores Empresas de 2022

martes, 10 de mayo de 2022, 15:34 h (CET) Ya están aquí los Premios de Empresa Proveedores.com de 2022 Desde Proveedores.com recompensan cada año a las compañías que demuestran ofrecer la mayor excelencia y calidad en sus servicios y/o productos de cara a los compradores. Después de un periodo muy complicado para tantas empresas, estos galardones son especialmente significativos ya que simbolizan el afán de estos proveedores por mantener los niveles de exigencia y servicio a pesar de las dificultades sufridas Como cada año, Proveedores.com quiere premiar a las 15 mejores empresas del portal, siendo esta edición especialmente significativa, dada la cantidad de dificultades que han atravesado tantas compañías debido a la pandemia del coronavirus.

Los criterios en base a los cuales se han otorgado estos galardones a las empresas del portal han sido las reseñas y opiniones que les han dado los compradores, su popularidad y su velocidad de respuesta.

Este año los ganadores han sido:

En primer lugar, Antica Tradizione, que se posiciona como firme vencedora, tras haber quedado quinta en la última edición. Esta empresa se dedica a la venta de granizados, té, chocolate a la taza, y mucho más. Siempre con las mejores materias primas y con un servicio de atención al cliente difícilmente superable.

En segunda posición se encuentran Granizados Maresme, que también repite en el ranking de las mejores empresas y pasa del noveno al segundo puesto. Entre su gama de productos se encuentran granizados, sorbetes, horchatas, batidos, chocolate a la taza… Siempre ofrecen soluciones a medida a las necesidades de sus potenciales clientes.

El tercer puesto del ranking es para Aceite 900, que se estrena por primera vez, no solo entre las 15 mejores, sino en el mismo podio. Esta empresa vende aceite de oliva virgen extra muy exclusivo y de alta calidad y otros productos gourmet.

Los demás proveedores premiados son:

Atrian Bakers: fabricantes con más de 20 años de trayectoria que goza de una sólida experiencia en el sector de la panadería. Equipamiento de Hostelería J. Rafael Cámara: también cuenta con más de 20 años de experiencia, pero en la venta y distribución de maquinaria y mobiliario para hostelería. Cbb L’olleria: esta empresa comercializa una amplia gama de equipamiento para hostelería desde 1987. ICG - HIOPOS - CashDro – IATSAE: trabajan duramente desde 1985 para ofrecer soluciones informáticas para hostelería y todo tipo de empresas, especializándose en el desarrollo de software. Sanbrandán: esta empresa gallega cuenta con una larga tradición en la fabricación de panes artesanales y empanadas, siempre enfocados al sector de la hostelería. SCA San Isidro: fundada en el año 1958 es una empresa especializada en la producción de aceite de oliva y aceite virgen y virgen extra. Tumodakids & Tumodabebe: son proveedores especializados en ropa infantil y calzado infantil y ropa para bebé de 0 a 18 años. Distribuyen en más de 25 países. Disok:distribuidor de regalos y artesanía. Madis: proveedor de equipamiento para negocios y comercios. Panabad: proveedor de pan y bollería. Disdroper: distribuidor de artículos y utensilios de limpieza. Délifrance: proveedor de panadería y bollería. Acerca de Proveedores.com

Proveedores.com es una plataforma B2B con más de 37.000 proveedores y que desde el 2012 ha gestionado más de 1,4 millones de solicitudes entre empresas.

Cuando una empresa necesita un proveedor para abrir o expandir su negocio y anda en busca de productos o de servicios, ¿a dónde recurre? Encontrar proveedores de confianza, que sirvan a precios competitivos y de calidad aceptable puede convertirse en una tarea ardua. Y aquí es donde aparece, precisamente, Proveedores.com.

En esta plataforma cualquier profesional que lo necesite encontrará a su proveedor ideal: se trata de un portal destinado a aportar soluciones óptimas para que aquellas compañías que buscan un distribuidor lo consigan en el menor tiempo posible, de manera sencilla y rápida y ofreciendo siempre las máximas garantías. Aquí no solo conseguirán un proveedor de confianza, sino que podrán comparar distintas opciones y presupuestos y quedarse con aquella que mejor se ajuste a sus necesidades.

