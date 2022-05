El Digital Xperience Congress de DXC Technology reunirá a sus 7000 profesionales en una experiencia de intercambio de conocimiento e innovación inmersiva Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 14:21 h (CET) Esta iniciativa quiere fomentar el talento interno y el desarrollo personal mediante la transferencia de conocimiento entre las distintas áreas de la compañía, el fomento del espíritu innovador y la creación de una cultura colaborativa Impulsar la transformación digital acelerada por la pandemia de la Covid-19 es el principal objetivo del Digital Xperience Congress de DXC Technology Iberia que, a lo largo de esta semana, reunirá a los más de 7.000 profesionales de la compañía en España junto a clientes y partners.

El congreso, que tiene un formato online y algunas sesiones en el Metaverso, contempla más de 50 actividades diferentes orientadas a hacer visible a los empleados la gestión e impulso de la innovación y de la transformación digital dentro de la compañía. Los principales avances producidos por las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, la analítica de datos, ciberseguridad, el puesto de trabajo y las herramientas colaborativas, la gestión híbrida de centros de procesamiento de datos y entornos de nube y finalmente, la modernización de las aplicaciones, son las principales áreas que centraran los debates técnicos.

El Congreso

El objetivo del Congreso es inspirar a los colaborades de DXC y contribuir a su progreso personal. Por ello, no sólo se abordarán temáticas tecnológicas, sino que también se encontrará espacio para el desarrollo de soft skills y metodologías agile, claves en el desarrollo de una cultura colaborativa que permite garantizar la excelencia y la máxima satisfacción de los clientes, campo donde DXC es líder desde hace años.

Cada jornada del congreso está orientada a poner foco en diferentes temas. La primera está dedicada a los clientes y contará con la participación de directivos del Banco Sabadell, Acciona, Mutua MAZ y B.Braun, que analizarán, desde su perspectiva, cómo se están abordando sus procesos de transformación y su impacto en sus organizaciones y en su negocio.

El martes y el miércoles estarán dedicados a cuestiones relacionadas con la compañía, su visión, objetivos… e incluirán sesiones de “learning and practice” en diferentes talleres centrados en los procesos de innovación, la introducción de la inteligencia artificial y el uso de tecnologías cloud.

El jueves estará dedicado a los partners, y contará con la presencia, entre otras empresas, de Google Cloud, Amazon, Microsoft, VMware, ServiceNow, RedHat y Espressive, abordando la propuesta de valor común.

El Congreso se clausurará el viernes, centrando la atención en la persona. La sesión principal se dedicará a la presentación de una nueva plataforma creada por DXC para poner en contacto a las personas a través de sus intereses y skills, poniendo en valor las fortalezas, los conocimientos y experiencias de cada uno de los empleados y promoviendo la colaboración. Antes del cierre se entregarán diferentes reconocimientos a aquellos equipos y empleados que han destacado en diversas categorías y competencias.

