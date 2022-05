YesHealth Group es premiado como pionero tecnológico por el Foro Económico Mundial Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 14:10 h (CET) El Foro Económico Mundial ha anunciado su selección de los 100 pioneros tecnológicos más prometedores de 2022, empresas que abordan cuestiones que van desde la sostenibilidad y el cambio climático hasta la atención sanitaria, entre otras. La cohorte de este año incluye una representación de 30 economías de seis continentes con un alcance mucho mayor que los centros tecnológicos tradicionales como Silicon Valley YesHeath Group, pionera de las granjas verticales Gelponic, ha sido seleccionada por su contribución a la producción de alimentos saludables y sostenibles. La lista completa de Pioneros de la Tecnología puede consultarse aquí..

YesHealth Group, una empresa de tecnología verde con sede en Taiwán y pionera de las granjas verticales de Gelponic, fue seleccionada entre cientos de candidatos como uno de los "Pioneros de la tecnología" del Foro Económico Mundial. YesHealth Group se fundó con la visión de inspirar a la próxima generación de profesionales de la agricultura para hacer avanzar la salud social y la sostenibilidad en todo el mundo, a través de la agricultura vertical de interior.

Los Pioneros Tecnológicos del Foro Económico Mundial son empresas de todo el mundo en fase inicial o de crecimiento que participan en el uso de nuevas tecnologías e innovaciones que están preparadas para tener un impacto significativo en los negocios y la sociedad.

Con su selección como Pionero Tecnológico, el Director Comercial de YesHealth Group, Jesper Hansen, será invitado a participar en las actividades, eventos y debates del Foro Económico Mundial durante todo el año. YesHealth Group también contribuirá a las iniciativas del Foro durante los próximos dos años, colaborando con los líderes mundiales para ayudar a abordar cuestiones clave de la industria y la sociedad.

"Estamos encantados de dar la bienvenida [a YesHealth Group] a nuestra cohorte de Pioneros de la Tecnología de 2022", dice Saemoon Yoon, Community Lead, Technology Pioneers, World Economic Forum. "YesHealth Group] y sus compañeros pioneros están a la vanguardia de las industrias que son fundamentales para resolver algunos de los problemas más complejos de nuestro mundo actual. Esperamos su contribución al Foro Económico Mundial en su compromiso de mejorar el estado del mundo.”

"En nombre de todos en YesHealth Group, incluido nuestro fundador y CEO Winston Tsai, me gustaría expresar lo orgullosos que estamos de ser reconocidos como pioneros tecnológicos por el Foro Económico Mundial", dice Jesper Hansen, Director Comercial de YesHealth Group. "Ahora mismo, las granjas verticales de todo el mundo se enfrentan al mismo reto: cumplir sus promesas de sostenibilidad y beneficios. No es una hazaña pequeña y ambas promesas deben cumplirse, de forma concluyente. YesHealth Group ya lo ha conseguido en Taiwán, y ahora nos estamos asociando con la próxima generación de profesionales de la agricultura en Asia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica para construir granjas verticales Gelponic en sus regiones.”

Por primera vez, más de un tercio de las empresas pioneras en tecnología seleccionadas están dirigidas por mujeres, muy por encima de la media del sector. Las empresas también proceden de regiones de todo el mundo, creando una comunidad verdaderamente global. La cohorte de este año incluye empresas emergentes de 30 países, con Vietnam, Ruanda y la República Checa representados por primera vez.

La diversidad de estas empresas se extiende también a sus innovaciones. Las empresas Tech Pioneer de este año están dando forma al futuro mediante el avance de tecnologías como la IA, el IoT, la robótica, el blockchain, la biotecnología y muchas más. La lista completa de Pioneros Tecnológicos puede encontrarse aquí.

Los Pioneros Tecnológicos han sido seleccionados en base a los criterios de selección de la comunidad, que incluyen la innovación, el impacto y el liderazgo, así como la relevancia de la empresa con las Plataformas del Foro Económico Mundial.

Toda la información sobre los Pioneros de la Tecnología de este año puede encontrarse aquí: http://wef.ch/techpioneers22

Acerca de YesHealth Group

YesHealth Group es una empresa impulsada por su misión, pionera en tecnología limpia para la agricultura vertical sostenible y sin pesticidas desde 2008. (www.yeshealthgroup.com).

Acerca del Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial, comprometido con la mejora del estado del mundo, es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro reúne a los principales líderes políticos, empresariales y de otros ámbitos de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. (www.weforum.org).

Sobre los Pioneros de la Tecnología

El Foro Económico Mundial cree que la innovación es fundamental para el bienestar futuro de la sociedad y para impulsar el crecimiento económico. Creada en el año 2000, la comunidad de Pioneros de la Tecnología está compuesta por empresas de todo el mundo en fase inicial o de crecimiento que participan en el diseño, el desarrollo y el despliegue de nuevas tecnologías e innovaciones, y están preparadas para tener un impacto significativo en los negocios y la sociedad.

El Foro Económico Mundial ofrece a la comunidad de Pioneros de la Tecnología una plataforma para comprometerse con los líderes de los sectores público y privado y aportar nuevas soluciones para superar la crisis actual y construir la resiliencia futura.

