Latam Networks estará presente nuevamente en la Feria Internacional Franquicias de México (FIF 2022)

martes, 10 de mayo de 2022, 13:25 h (CET) Latam Networks trabaja en España, Portugal, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional La consultora especializada en Franquicias & Retail, Latam Networks volverá a estar presente en la Feria de Internacional de Franquicias de México, que se celebrará del 9 al 11 de junio, en apenas un mes, en el World Trade Center de Ciudad de México. Este evento, que este año cumple su 45º edición, es el más importante de América Latina y una de las grandes citas del sector de la franquicia a nivel internacional. Esta fecha es todo un referente para realizar negocios exitosos, tanto para las empresas expositoras como para los emprendedores que visitan la Feria.

Después de dos años marcados por la pandemia, hay una gran expectación para acudir a este evento, que contará con más de 150 expositores internacionales en formato híbrido, ya que la Feria también tendrá su versión virtual, que tendrá lugar del 1 al 17 de junio. Esta modalidad virtual recibió el año pasado más de 14.000 visitantes, con más de 500 horas de exposición. El formato híbrido es una propuesta muy interesante para los emprendedores, ya que al combinar lo presencial y lo digital, permitiéndoles llegar a un mayor número de potenciales clientes.

Presencia de marcas destacadas

Como siempre, en la Feria Internacional de Franquicias de México se darán cita las principales marcas de franquicias mexicanas e internacionales.

Wing´s Army es una cadena de restaurante temáticos, con un estilo militar y con las alitas de pollo como plato estrella. Es un concepto que gusta a niños, jóvenes y adultos por igual. Sus locales, con una cuidada ambientación, son una especie de museo retro donde las imágenes militares se mezclan con la música de rock en inglés de los años ochenta. Es la cadena de alitas más grande de México, que ahora quiere seguir creciendo en otros países de América Latina.

Tucanê es una franquicia de moda, masculina y femenina. Este concepto de negocio destaca por sus diseños y la fabricación de prendas de vestir de alta durabilidad y calidad en los materiales. Resalta la fina confección y la especial atención en los detalles que distinguen sus prendas. Su guía de inspiración es, aparentemente sencilla, ya que se basa en conocer a la perfección a su cliente y darle lo que quiere.

Otra de las marcas mexicanas que estarán presente en esta Feria Internacional de Franquicias es La Borra del Café. Son, más que cafeterías, espacios para compartir momentos con los amigos, para relajarse y, sobre todo, tomar el mejor café 100% mexicano. Cada local es auténtico e inspirador e incluyen sala de cine, sala privada de reuniones, zonas de lecturas y terrazas pet friendly.

Uno de los productos mexicanos más conocidos internacionalmente es el tequila y ese es, precisamente, el objeto de negocio de la franquicia Tequila Don Ramón. Esta marca es una franquicia de la casa Don Ramón, empresa productora y comercializadora fundada en 1994. Son pioneros en la técnica corte diamante y ofrecen botellas personalizadas para cualquier evento. Hace más de 15 años detectaron una gran oportunidad para llevar Tequila Don Ramón al siguiente nivel y consolidaron el negocio como una franquicia.

Cassava Roots son pioneros del té con tapioca en México y son otros de los expositores que estarán en el FIF2022. Cassava Roots es una cadena de tiendas de Bubble Tea en México y USA que ofrece una nueva experiencia de bebidas exóticas y naturales hechas a base de té con tapioca, con productos de alta calidad que son revolucionarios saludables divertidos y refrescantes.

El toque japonés lo aportará la franquicia Sushi Roll. Sus restaurantes tienen una decoración moderna y sirven platos de sushi con un diseño agradables, visuales elegantes y colores vivos. La franquicia tiene gran impacto, sus emprendedores reciben capacitación extensa y asesoría continua.

Otra importante cadena de franquicias de alitas en Santa Alitas, dando el toque mexicano a un plato tan americano como las alitas de pollo. Fundada en 2011, el aprecio y la gran aceptación de la marca da inicio al desarrollo de un modelo de negocio basado en la expansión a través de las franquicias.

Latam Networks estará presente en la Feria Internacional de Franquicias para asesorar a las cadenas franquiciadoras en su proceso de expansión e internacionalización y también para ofrecer soporte a los emprendedores que quieran comenzar un nuevo negocio en este mundo de la franquicia.

Más información sobre Latam Networks

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc.-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de consultoría y expansión internacional tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

