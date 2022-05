Éxito de la cuarta edición de TECH4CHANGE, el proyecto que combate el abandono escolar potenciando el buen uso de la tecnología, especialmente en niñas Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 10:53 h (CET) Promovido por NTT DATA, FUNDACIÓN NTT DATA y la Fundación United Way Más de 200 estudiantes de Primero y Segundo de la ESO del IES MARQUÉS DE SUANZES han participado en la Cuarta Edición de TECH4CHANGE, un proyecto promovido por la compañía tecnológica NTT DATA y su fundación, y llevado a cabo por la Fundación United Way, cuyo objetivo es combatir el abandono escolar a través del fomento de habilidades STEM, fomentando la creatividad y el descubrimiento de opciones formativas y laborales en torno a la tecnología.

La iniciativa, que cuenta desde su origen con la colaboración de la Asociación Creática, se desarrolló en diferentes talleres llevados a cabo durante el mes de marzo, en los que el alumnado mejoró sus habilidades tecnológicas y conectó éstas con potenciales salidas formativas y laborales. Por parte de la FUNDACIÓN NTT DATA y en el marco de su programa de Voluntariado Corporativo, participaron 20 miembros de su plantilla que acompañaron a los grupos participantes en talleres de programación y diseño de videojuegos, y les informaron sobre las oportunidades laborales que ofrece el sector tecnológico.

Dentro del proyecto se celebró la Jornada MUJERES TECH, que reunió a 102 estudiantes de Bachillerato, en la que siete mujeres ingenieras compartieron su experiencia en un mundo donde tradicionalmente ha existido una gran brecha de género. Las siete ponentes pusieron un foco especial en hacer ver a las alumnas que ellas son tan capaces como sus compañeros de formarse en el ámbito STEM y trabajar en él en el futuro.

La cuarta edición de TECH4CHANGE se clausuró el pasado 25 abril con un evento presencial en LA NAVE, en el que estudiantes participantes, junto con la ayuda del equipo de voluntariado, realizaron talleres de vuelo de drones y presentaron y ejecutaron los videojuegos programados durante los talleres.

