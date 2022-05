OUIGO lanza el Concurso de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022 Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 10:46 h (CET) Los participantes podrán enviar sus propuestas hasta el 27 de mayo y los ganadores serán anunciaran el próximo 5 de julio en el Festival de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022 en Madrid OUIGO lanza el Concurso de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022 dirigido a todas las personas con ganas de contar una historia sobre la diversidad.

Hasta 10 guiones serán preseleccionados por un jurado formado por expertos cuyas historias deberán estar inspiradas en los trenes de OUIGO. para después realizar su posterior producción.

El próximo 5 de julio de 2022, coincidiendo con la celebración del Orgullo en Madrid, OUIGO proyectará en la gran pantalla los 10 cortos seleccionados, y realizará la entrega de premios al mejor cortometraje (4.000€) y otro al favorito del público (1.500€) durante una gala especial.

OUIGO, el operador de trenes de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona, y próximamente también a Valencia, con billetes desde 9€, se une un año más a la celebración del Orgullo a través de la primera edición del Concurso de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022. Una iniciativa que invita a participar a todas aquellas personas que quieran contar una historia sobre la diversidad a través de la creación de un guion para un cortometraje, y realizar su posterior producción.

Este concurso nace con el objetivo de premiar a todas aquellas personas que, como la marca, quieren mostrar su apoyo incondicional a la diversidad por medio de creaciones que fomenten la visibilidad y la libertad.

Hasta diez guiones serán seleccionados por un jurado formado por profesionales del sector audiovisual. Estas piezas, su historia o parte de ella deberán estar inspiradas en los trenes OUIGO contando relatos que conecten, que emocionen y que inviten a celebrar la semana del Orgullo de la forma más inspiradora posible. Posteriormente a que los cortos sean entregados, y coincidiendo con la celebración del Orgullo en Madrid, se celebrará el Festival de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022, donde se proyectarán los cortos en una gala a la que asistirán los finalistas, junto al jurado y diversos invitados. Un evento donde se anunciarán los dos cortos ganadores que serán premiados con una dotación económica, siendo el primer premio al mejor cortometraje elegido por el jurado (4.000€) y otro al favorito del público (1.500€).

'¿Te subes al tren de la diversidad?'

Fase I: Entrega de guiones

Hasta el próximo 27 de mayo de 2022, todas aquellas personas que quieran contar una historia podrán enviar su guion a OUIGO a través del correo cortometrajes@ouigo.es (ver condiciones de participación aquí)

Fase II: Selección de guiones

Desde el 27 de mayo de 2022 hasta el 3 de junio de 2022, ambos incluidos, un Jurado de Expertos, formado por prestigiosos profesionales del sector audiovisual, y responsables de OUIGO, serán los encargados de seleccionar hasta 10 guiones finalistas. Los guiones finalistas serán elegidos en base a criterios de creatividad y originalidad, teniendo en cuenta que la historia gire alrededor de la diversidad, y que parte de ella esté inspirada en los trenes de OUIGO.

Una vez hecha pública esta selección de los guiones, los seleccionados tendrán que llevar a cabo la producción y grabación del guion que han presentado, con fecha límite de entrega el día 24 de junio de 2022.

El 27 de junio de 2022 los cortos finalistas serán publicados para que puedan estar sujetos a votación popular hasta el 4 de julio de 2022, El corto favorito del público será el que reciba el segundo premio.

Fase III: Festival Concurso de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2022

Durante la semana del Orgullo en Madrid , el martes 5 de julio de 2022, OUIGO celebrará en una sala de proyecciones de la ciudad una gala donde se mostrarán todos los cortos seleccionados, y se anunciarán los ganadores, seguido de la entrega de premios al corto elegido por el jurado, y al corto elegido por votación popular. Además, los autores los autores de los cortos que no hayan sido finalmente ganadores también recibirán una cuantía de 350€ para premiar su participación.

OUIGO anima a todo el mundo a participar y a no perder la oportunidad de contar sus historias y formar parte de esta primera edición.

Descubrir las bases de participación en el concurso aquí

