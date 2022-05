Penguins cuenta con todos los profesionales de la salud para la preparación al parto Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 11:25 h (CET)

La preparación para traer una nueva vida al mundo implica entereza física y mental por parte de la madre y de los especialistas encargados de atender partos en diferentes instituciones médicas. Penguins es una escuela de natación en Barcelona especializada en la atención de mujeres embarazadas, niños y bebés, que ofrece clases de preparación al parto junto a un completo equipo de profesionales de la salud expertos en esta fase final de la gestación. Esta academia ofrece el servicio de preparación al parto de forma presencial en el agua y también online, una ventaja para muchas madres que por el motivo que sea no pueden trasladarse hasta las instalaciones del centro.

Preparativos para el alumbramiento Una de las especialidades de la escuela de natación Penguins es la preparación del parto online. En estos cursos, las gestantes podrán recibir diferentes clases virtuales según el trimestre de embarazo en el que se encuentren e incrementar la probabilidad de conseguir un parto que no requiera el uso de muchos implementos de instrumentación quirúrgica, así como de una cesárea.

A través de las sesiones online, las madres aprenderán a desarrollar diferentes ejercicios desde casa o desde cualquier lugar, gracias a la metodología AIPAP, un método de preparación para realizar un parto satisfactorio. Además, aprenderán a fortalecer su suelo pélvico durante el período de gestación y en el momento del parto. Asimismo, las mujeres embarazadas contarán con el respaldo de las comadronas de Penguins en un grupo exclusivo y podrán acceder a diversos descuentos en tiendas que comercializan productos para bebé.

Beneficios del método AIPAP durante la gestación Gracias a la implementación del sistema AIPAP en la realización de ejercicios durante la maternidad, se pueden obtener beneficios significativos como el desarrollo normal del bebé, la posible supresión de cesáreas, la disminución de náuseas o dolores musculares propios de la etapa de embarazo, la recuperación más rápida durante la fase de posparto y reducir el surgimiento de patologías como la hipertensión o la diabetes gestacional.

De otra parte, cabe resaltar que Penguins dispone de un equipo humano altamente cualificado para efectuar las clases de preparación al parto. Matronas, ginecólogas, fisioterapeutas, osteópatas y enfermeras especialistas en deportes y obstetricia y ginecología, forman parte de este grupo de profesionales apasionadas por su trabajo.

Penguins es la escuela de natación que realiza cursos de preparación al parto en el agua y online para las madres gestantes de España, a través de gimnasia, charlas teóricas y atención personalizada, para conseguir partos más naturales y seguros.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.