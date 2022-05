Youth Lab desafía a los daños de la polución con su crema específica para el rostro City Guard Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 10:01 h (CET) Youth Lab, marca del grupo Trending Pharma, presenta un gel específico para combatir los daños en el rostro del acelerado ritmo de vida La contaminación es uno de los enemigos más constantes para la piel. Con el paso de los años, supone un efecto realmente negativo para el rostro. En opinión de muchos expertos, se trata del enemigo número uno, por delante de los dañinos rayos UV. Y da igual que vivas en la ciudad o en el campo, la polución al final atrapa a todos.

Con el objetivo de combatir este efecto que, a la larga afecta a todos, los laboratorios Youth Lab, que en España comercializa Trending Pharma en el canal farmacia, presentan ahora al mercado City Guard Anti-Pollution Day Cream SP50+, una crema de día que calma, repara y protege la piel de las agresiones ambientales.

City Guard Anti-Pollution Day Cream SP50+, previene el daño celular y los primeros signos del envejecimiento del rostro, contrarrestando el efecto de la luz azul, la contaminación del aire, los rayos infrarrojos y los rayos UVA / UVB.

Este gel, formulado sin aceites ni fragancias, mejora la barrera de humedad de la piel a la vez que aporta filtros de protección solar 100% minerales y SPF 50+. De hecho, construye un velo protector discreto y duradero, que refresca profundamente todo tipo de pieles y mejorando su apariencia.

Además, City Guard Anti-Pollution Day Cream SP50+ es un producto sin fragancias, perfecto incluso para el área de debajo de los ojos. “Es perfecto para el cuidado de todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, y apto para veganos al no contener ingredientes de origen animal” afirma Myriam Fernández, product manager de la compañía.

El nuevo City Guard Anti-Pollution, tiene un precio de 38.99€ y viene en una presentación de 40 ml. en un envase con un práctico dosificador que lo hace más cómodo y evita su desperdicio. Esta fórmula, probada dermatológicamente, no contiene parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Respecto a su forma de uso, Myriam Fernández recomienda aplicar una cantidad adecuada del producto sobre el rostro, cuello y áreas del escote, con la piel limpia, evitando la zona de los párpados. Para unos resultados óptimos lo ideal es repetir la aplicación en aquellos días con largos períodos de exposición al sol, o después de nadar o hacer otro tipo de deportes.

Youth Lab es una marca perteneciente a Trending Pharma -antes Cosmética Pharma- y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias.

Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; serum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

Más información sobre Trending Pharma

Trending Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por 65 empleados -entre los que se encuentran farmacéuticos, dermatólogos, cosmetólogos, y un potente departamento de I+D- y

comercializa ya sus productos de manera exclusiva en el canal farmacia. Su máximo responsable prevé incrementar el número de puntos de venta en un 200% a lo largo de 2022.

Sus productos se dirigen principalmente a mujeres de entre los 25 y 55 años, consumidoras con una filosofía de vida de estilo saludable, que aprecian el consumo inteligente y sostenible, y preocupadas por utilizar productos de alta fiabilidad.

Trending Pharma distribuye actualmente en el canal farmacia tres marcas, -Youth Lab, Amazonic, y Wug- todas ellas formuladas con ingredientes y principios activos naturales, son 100% saludables, cruelty free (rechaza los productos testados en animales) y libres de cualquier sustancia tóxica o sintética.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Sevilla), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

