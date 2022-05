La historia de los emprendedores digitales de CEO Sphere Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 10:19 h (CET)

Muchas personas sueñan con tener un negocio exitoso que les permita tener libertad económica. Sin embargo, este proceso puede resultar complejo, especialmente cuando no se cuenta con los conocimientos ni la orientación necesaria para encaminar las acciones y conseguir clientes.

Para alcanzar dicho objetivo, Robbie Murray y Alek Angelov han creado CEO Sphere, una compañía que reúne más de 18 años de experiencia en marketing, ventas y branding,basados en los conocimientos de sus fundadores y que mantiene su esencia en guiar a más de 1 millón de personas a alcanzar la libertad financiera.

Empresarios con gran alcance en redes sociales CEO Sphere es una empresa destacada en el sector del marketing y que cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales. Sus fundadores, Robbie y Alek, son considerados jóvenes visionarios que han unido sus habilidades y conocimientos individuales para crear una compañía en tan solo un mes y que desde entonces no ha dejado de crecer. Incluso ha llegado a alcanzar hasta 6 cifras de facturación en menos de un año.

La combinación de la experiencia y humor ha llevado a estos expertos a educar y ayudar a más de 1.000 personas a desarrollar su idea de negocio. Además, les ha permitido formar una sólida comunidad en las redes sociales, donde cuentan con más de 250 mil seguidores, siendo en Instagram, donde han tenido mayor impacto con una comunidad de 200 mil personas.

Las caras detrás de CEO Sphere En el caso de Alek Angelov, director ejecutivo de CEO Sphere, es un experto en marketing y ventas que ha logrado generar más de 700 mil dólares en acuerdos para clientes y marcas. Sus métodos particulares de ventas le han permitido trabajar con empresas multimillonarias y un número elevado de más de 1.000 estudiantes. Su reputación ha crecido de una forma estratosférica, con un seguimiento en redes, bajo el nombre de alek.octopus, de más de 55.000 en solo un año.

Por otro lado, Robbie Murray, CEO de la compañía, es especialista en branding y marketing, escenarios donde se ha desempeñado durante 12 años, trabajando con corporaciones financieras de renombre. En redes sociales, Robbie tiene una presencia notable con más de 150.000 seguidores en Instagram (therobbiemurray) y otros 35.000 más en TikTok.

Aunque se trata de personalidades totalmente diferentes, estos jóvenes han logrado concentrar sus mejores atributos en su desarrollo empresarial: uno como experto en ventas y el otro en marcas. Murray y Angelov han combinado sus conocimientos para crear CEO Sphere y aportar métodos innovadores que pueden llevar a cualquier persona a conseguir clientes en su negocio y así alcanzar la libertad financiera.

Es posible seguirlos en Instagram para aprender más sobre ventas y marketing, bajo los nombres de @alek.octopus y @therobbiemurray.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.