Paola Torres Hair Style, la peluquería Marbella que se ha caracterizado por trasladar sus servicios a los hogares de sus clientes

martes, 10 de mayo de 2022, 10:00 h (CET)

Paola Torres Hair Style es el emprendimiento empresarial de esta profesional del mundo de la peluquería que ofrece un excelente servicio de belleza en la comodidad de casa, sin hacer largas colas de espera y de forma personalizada.

Paola lleva más de 18 años de experiencia en el negocio y ha trabajado con importantes referentes en el sector de la belleza en Colombia, México y Estados Unidos. Desde hace 6 años, está en España y su peluquería Marbella se ha caracterizado por trasladar su arte profesional a la proximidad y tranquilidad del hogar.

Paola Torres Hair Style permite cambiar de look sin salir de casa La belleza va mucho más allá de verse bien. La labor de los profesionales consiste en empoderar y desarrollar la seguridad de quienes confían en su trabajo. Sin embargo, encontrar un estilista de confianza no siempre es fácil. Tomar el riesgo de un cambio de color, un corte nuevo o probar el look del momento son decisiones que requieren de valentía. Por ello, es importante ponerse en manos expertas.

La estilista Paola Torres llegó hace más de media década a España y, desde entonces, se ha posicionado por su servicio sofisticado y profesional, llegando a donde sus clientes la necesitan. Paola realiza diferentes servicios de peluquería, acudiendo a la casa de sus clientes en Estepona, Marbella, Málaga, Manilva, San Roque y Benahavis. La estilista se desplaza por toda la Costa del Sol, sin importar donde sea, para cumplir con los requerimientos de sus solicitantes.

Realizar tratamientos y servicios de calidad en casa Paola lleva en el mundo de la peluquería más de 18 años y ha trabajado en diferentes países del continente americano. Esta profesional es una excelente colorista en técnicas como balayage, air touch y los métodos más tradicionales, como el tinte en las raíces y el baño de color. La profesional también es experta en la aplicación de tratamientos estéticos para el cabello, como Olaplex, queratina, tanino y bótox capilar.

Corte, lavado del cabello, peinado, maquillajes (casual, básico, smokey eyes y de novias) son algunos de los servicios que ofrece Paola Torres Hair Style. La profesional se adapta a las solicitudes de sus clientes y ofrece paquetes de belleza para una mayor facilidad en la compra de los servicios. Para poder vivir esta experiencia, solo se debe reservar una cita a través de la página oficial de Paola Torres Hair Style.



