Ámbitos protegidos. Los trapos sucios se lavan en casa
Martín Martínez Martínez

martes, 10 de mayo de 2022, 09:53 h (CET) La libertad de expresión tiene consecuencias positivas: Con la expresión llega la relajación, “descompresión”, menos tensión. Aunque tiene consecuencias positivas, se ha visto que esta libertad debe tener limitaciones: Los mensajes que incitan al odio, están prohibidos legalmente. Es decir, los cargados de violencia, los que denigran a una persona o a un grupo.

Últimamente las principales redes sociales, Facebook, Twitter, frenan la proliferación de los mensajes incitadores. Últimamente también se dice que son especialmente los progresistas quienes se pasan estableciendo limitaciones. ¡Yo no veo que se pasen!. ¡Yo no lo veo!

Sea como fuere, existen tres ámbitos, sobre los que no podemos hablar con libertad: El individual, el familiar, y el estatal. 1.Todo el mundo tiene sus secretos. La ley protege los datos personales de los individuos. 2. «Lo trapos sucios se lavan en casa», una expresión que nos viene a decir, que los miembros de una familia no deberían difundir los secretos familiares, «los secretos oficiales». 3.El estado también tiene secretos. La ley los protege. (...). Libertad, de acuerdo, sin meternos en determinados ámbitos, y sin atizar el fuego contra nadie.

Noticias relacionadas
El aborto, ¿es progresista?
Cada día más viejos y menos niños, ¡qué futuro espera a este mundo!
Hasta siempre, Wolfo
Debe quedarnos claro que los animales, en general, sufren en determinadas situaciones
Evangelio de la paz
Es necesario distinguir la Verdad de Dios de las verdades que son muchas
Aborto en marcha
Josefa Romo, Valladolid
Ámbitos protegidos. Los trapos sucios se lavan en casa
Martín Martínez Martínez