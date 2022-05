La vida triunfará sobre la muerte

Satanás, astuto y taimado, padre de la mentira, ha conseguido que estemos enzarzados sobre el aborto y otras cuestiones que son inviolables, pues han sido establecidas por Dios; el hombre no es nada más que una criatura creada por Dios y a su imagen y semejanza. La Verdad no se puede discutir, o se toma o se deja, y ya no solo se trata de los católicos, es de derecho natural.

Esta situación ha llegado a tal extremo que difícilmente pueda superar al grado de paroxismo moral al que hemos llegado; y esto sucede porque en lugar de rechazar a Satanás y sus seducciones, hemos establecido disputas sobre cuestiones que son inviolables, debate urdido por el propio Satanás, totalmente inhumano. Dejémonos de disputas y tenemos que despertar de una vez de este letargo letal que se extiende por el mundo, sin apenas oposición. Hemos llegado a una situación que no admite componendas, medias tintas ni ambigüedades: “O con Cristo Verdadero Dios y Hombre, o con Satanás” Los católicos que manteemos nuestra fe irrevocable en Cristo, tenemos que encabezar y ser testigos fieles, pues tenemos la absoluta certeza del triunfo: Dios creador del mundo, no puede ser derrotado por unas pobres creaturas suyas, que en lugar de adorarlo y darle gracias, quieren eliminarlo.

Para los que persistan en su lucha para eliminar a Dios, si n o se convierten, tienen un destino tenebroso´. Pidamos por la conversión de estos seres humanos, que han sido seducidos por Satanás, pues también por ellos Cristo derramó su Sangre.