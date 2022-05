La reconocida peluquera e influencer Diana Paola Torres lanza su nuevo proyecto de emprendimiento en Marbella, la Costa del Sol, Paola Torres Hair Style Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 09:21 h (CET)

Cambiar de look no solo proporciona ventajas a nivel estético, sino que a nivel psicológico ayuda a muchos a cerrar ciclos y a restablecer los niveles de seguridad y amor propio que se creían perdidos. Sin embargo, para el profesional que se encarga de realizar estos cambios, hay un nivel de responsabilidad y compromiso muy grande con el cliente.

Por ello, debe pasar por un proceso de preparación extenso que incluye la formación continua, ya que las técnicas de estilismo se actualizan constantemente. Paola Torres Hair Style es una peluquería Marbella cuya profesional ostenta una gran trayectoria en el sector y ha decidido incursionar en este mundo como empresaria, llevando a los domicilios un servicio de alto nivel con su empresa.

La formación internacional de Paola Torres Paola tenía claro, desde temprana edad, cuál era su pasión. A los 19 años, inició su trayectoria profesional, siendo su primera habilidad la peluquería. Hoy en día, ha logrado especializarse en diferentes áreas del estilismo de alto nivel: colorimetría, balayage, airtouch highlights, peinados y asesoría de imagen.

Sus habilidades en este ámbito han sido su carta de presentación para su formación a nivel internacional, participando en numerosos talleres, promovidos por reconocidas marcas a nivel mundial. Gracias a su destacado desempeño, ha trabajado en conjunto con otros profesionales del sector en exclusivos centros de peluquería, en diferentes países de América y Europa: Colombia, México, Estados Unidos y España.

En la actualidad, a sus 37 años, ha decidido asentarse en la Costa del Sol, en España, y continuar cultivando su pasión desde otra perspectiva: la de empresaria. Paola Torres Hair Style es una empresa que trae una nueva propuesta para ofrecer lo mejor de su experiencia profesional en los hogares de sus clientes.

Las ventajas de un servicio profesional personalizado Paola tiene como objetivo facilitar a sus clientes la posibilidad de cambiar su look sin desplazarse, sin salir de su zona de confort, evitando las molestias que traen los límites de tiempo y los largos desplazamientos hasta el centro de belleza. Este servicio exclusivo tiene como propósito atender los requerimientos de sus clientes en el sitio donde ellos se encuentren, apoyándose de herramientas de última tecnología que les permiten lograr acabados profesionales y haciendo uso de productos de marcas reconocidas a nivel internacional.

La satisfacción de sus clientes es una evidencia de su vasta experiencia. Por ello, muchos recomiendan sus servicios, ya que son realizados de forma profesional, cuidando cada detalle y respetando sus deseos. A través de la página web de la empresa, se pueden conocer los costes de sus servicios y reservar una cita para vivir una experiencia única y personalizada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.