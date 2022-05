Boutique Curly, la tienda especializada en productos para pelo rizado Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 17:51 h (CET)

El cabello rizado necesita algunas consideraciones especiales en cuanto a su cuidado, debido a que tiende a ser más seco y propenso a sufrir enredos, roturas y daños. Para mantener este tipo de cabello es fundamental un cuidado especial con productos que ofrezcan hidratación y una mejora de la salud general.

En la tienda online de Boutique Curly disponen de una gran variedad de productos para pelo rizado, donde la amplia mayoría son aptos para el método curly girl. Se pueden encontrar desde champús y acondicionadores, hasta cremas para peinar, definidores, difusores, accesorios, entre otras cosas más. Asimismo, distribuyen algunas de las marcas más reconocidas del mundo, con líneas veganas y packs de tratamientos completos para su cuidado. También disponen de atención personalizada para orientar a las personas sobre los productos idóneos de acuerdo a las necesidades específicas de su cabello.

Diferentes marcas reconocidas a nivel internacional Los clientes que adquieren productos en este marketplace tienen la plena garantía de haber adquirido un producto auténtico, ya que se encargan de la distribución directa desde el fabricante hasta sus manos. Asimismo, renuevan su inventario constantemente y ofrecen las marcas americanas, latinoamericanas y europeas que están en tendencia en la actualidad. Algunas de las marcas disponibles son: Kinky Curly, As I Am, Cantu, Inahsi Naturals, Innersense Organic Beauty, Mielle Organics, Shea Moisture, Lola Cosmetics, KeraCare, Flora&Curl, MoistfulCurl, entre muchas otras.

También tienen a disposición de sus clientes un servicio de asistencia de compra vía WhatsApppara dar respuestas a cualquier inquietud o recibir una orientación profesional sobre los productos recomendados en función de lo que desean para su cabello.

Con un contenido bien organizado e información clara y precisa, esta tienda online cuenta con una moderna plataforma de compra, y dispone de varios métodos seguros de pago que el cliente puede elegir para su mayor comodidad.

La boutique especializada para cabellos curly Para atender las necesidades especiales que requiere el cuidado de los cabellos ondulados, rizados y afros, la tienda online de Boutique Curly cuenta con una amplia variedad de productos de alta calidad, ideales para mantenerlo saludable.

La prioridad de esta empresa es la satisfacción de los clientes, por ello, trabajan con un equipo de profesionales especializados en diversas áreas que prestan servicios de asesoría, haciendo de la gestión de compra una experiencia de alto nivel. La gran mayoría de los productos que ofrecen a través de este portal web están libres de químicos dañinos, siendo aptos para el método curly girl. Estos están elaborados a base de ingredientes naturales que garantizan un cabello hidratado, brillante y abundante a corto plazo. Los clientes que han recurrido a los servicios que ofrecen a través de la página web, han manifestado su satisfacción con el servicio prestado y los productos adquiridos, por ello, es una de las más reconocidas en el país.



