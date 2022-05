CarMove sobre los beneficios de alquilar un coche en vez de comprarlo Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 16:36 h (CET)

La población está cada vez más convencida de que alquilar un coche, a veces, resulta mejor opción que comprarlo.

Este cambio viene dado en parte por el fácil y rápido acceso que se tiene hoy en día a la hora de alquilar un coche. Ya sea por horas, días o para larga duración, son muchas las facilidades que ofrecen las empresas de alquiler.

Una de ellas es CarMove, la cual permite el alquiler de coches en Madrid y disponer de un vehículo adaptado a las necesidades. Además, esta compañía ubicada en Madrid ofrece un atractivo servicio de alquiler de coches a domicilio, entregando el vehículo en el lugar que el cliente elija.

Las tendencias de compra y alquiler de las nuevas generaciones Alquilar un vehículo representa un mayor ahorro con respecto a tenerlo en propiedad. De hecho, al comprar un coche, de manera inmediata, este empieza a perder valor en el mercado. Por lo tanto, esta gran inversión no va a poder ser recuperada en un 100 %. Además de esto, se deben incluir los gastos fijos y permanentes que se deben tener a lo largo del tiempo. Entre estos se incluyen el mantenimiento, impuestos de circulación, revisiones o, incluso, encontrar un lugar donde estacionarlo diariamente.

De manera tradicional, tener un coche en propiedad durante gran parte de la vida era un hecho que no se cuestionaba, lo mismo que pasa con las viviendas. Pero, actualmente, el cambio de percepción observado, sobre todo en jóvenes, confirma que un coche es un bien de lujo, el cual se convierte en un gasto fijo y alto.

Si bien un coche es necesario para desplazarse al trabajo, ir de compras, hacer una escapada de fin de semana o hacer un viaje de verano, todo ello puede realizarse alquilando un coche. Incluso, este transporte puede adquirirse tanto durante pocas horas, como a través de tarifas de alquiler de larga duración.

El servicio competitivo de alquiler de coches a domicilio de CarMove Con tan solo unos cuantos clics, en CarMove es posible alquilar un coche y recibirlo en casa el mismo día, sin ningún coste adicional. Este servicio hace posible alquilar vehículos económicos sin la necesidad de hacer largas colas, lo cual supone un ahorro de tiempo. El coche puede ser entregado en cualquier parte de Madrid, incluyendo los principales puntos de llegada a la ciudad. Estos son: el Aeropuerto Internacional de Adolfo Suárez, Barajas y la Estación de Tren de Atocha.

Asimismo, cuentan con una amplia flota para el alquiler de coches a domicilio, siendo posible elegir el modelo de preferencia. La reserva puede hacerse vía web, por teléfono o incluso por su servicio de atención al cliente por WhatsApp.

El coste del alquiler de coches en Madrid de CarMove es uno de los más competitivos y completos del mercado. Su servicio de alquiler integral incluye un seguro a todo riesgo y 200 kilómetros por día, además de no aplicar importantes retenciones de fianza, haciendo posible disfrutar la experiencia al volante sin sobresaltos.



