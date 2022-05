Domotics and Technology hace que la estancia en el hogar sea más confortable Emprendedores de Hoy

La rama de la tecnología que se especializa en la creación de dispositivos para hacer que los hogares sean más seguros y confortables es la domótica. Mediante esta, es posible implementar distintas automatizaciones en los ambientes de una vivienda, logrando una mayor eficiencia.

Una de las mejores opciones en el mercado de la domótica en casa es la empresa Domotics and Technology, la cual se encarga de instalar la tecnología más avanzada y, además, efectúa reacondicionamientos, reformas y reparaciones integrales en hogares o empresas.

La firma ofrece 2 años de garantía, soporte técnico e instalación personalizada de todos sus productos.

Un hogar automatizado y personalizado con Domotics and Technology Los paquetes de domótica en casa de la empresa incluyen interruptores wifi inteligentes que permiten realizar distintas funciones como, por ejemplo, el control de toda la iluminación del hogar mediante la voz sin necesidad de cambiar o sustituir ninguna bombilla. De la misma manera, es posible encender, apagar y ajustar la temperatura de la calefacción a gusto, mediante válvulas termostáticas inteligentes.

Otra de las funciones que habilita la tecnología domótica es el control automático de las persianas, que puede activarse con rutinas programadas de apertura y cierre. Muy similar es lo que se puede hacer con los filtros de ósmosis inversa para poder tener la cantidad de agua purificada necesaria sin generar ningún tipo de derroche.

Todas estas acciones se pueden controlar con la voz, mediante un asistente virtual que Domotics and Technology configura de forma personalizada. Las mismas funciones también pueden realizarse desde una aplicación instalada en cualquier dispositivo móvil. La empresa adapta las soluciones disponibles a las necesidades de cada cliente.

La domótica en casa permite controlar una vivienda de forma remota Con los amplificadores D&T Signal Booster que distribuye e instala Domotics and Technology, es posible controlar las funciones de una vivienda desde cualquier parte del país. Además, el dispositivo amplía la red de servicios móviles, lo cual supone una ventaja sobre todo para las casas que no han contratado un servicio de internet fijo. Por ejemplo, las propiedades que solo se utilizan en temporadas de vacaciones.

Se trata de un dispositivo funcional, pequeño y fácil de instalar que es apto para todo tipo de viviendas. Además, dispone de señal GSM (Global System for Mobile Communications) completamente estable, lo cual permite un control total de todos los dispositivos conectados sin presentar interrupciones.

Por medio de esta tecnología, es posible administrar los servicios de una segunda residencia de manera remota. Por ejemplo, es posible encender luces de noche y apagar de día o manejar otros recursos como el agua o la climatización.

Mediante la implementación de la domótica en casa, la empresa Domotics and Technology convierte a los hogares en sitios más seguros y confortables.



