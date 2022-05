Los campamentos urbanos de Aula Jove, un plan perfecto para el verano Emprendedores de Hoy

Cuando llega el verano, los campamentos urbanos en Madrid pueden ser el plan perfecto para que los pequeños de la casa disfruten de las vacaciones escolares durante esta temporada. Y sin dejar de crecer, gracias a las actividades lúdicas y educativas diseñadas para pasarlo bien, compartir y aprender al mismo tiempo.

Los campamentos urbanos disponibles en Aula Joven son una excelente opción para regalar a los niños días llenos de diversión al aire libre. En ellos, también pueden disfrutar de entornos con piscinas, deportes, juegos cooperativos, yincanas, canciones y mucho más.

Un buen plan para las vacaciones Campamontes es el campamento urbano en Madrid por excelencia de Aula Joven. Se lleva a cabo en el Club Deportivo Somontes, ubicado en el monte El Pardo, un lugar con increíbles instalaciones para que los niños no paren de jugar y divertirse. Entre las favoritas por los pequeños, destacan el área de piscina, pistas de tenis y pádel, amplias zonas ajardinadas y el parque infantil.

Desde el momento en que llegan, los niños se encuentran con numerosas actividades recreativas desarrolladas por el equipo de monitores y coordinadores de Aula Joven, quienes se encargan no solo del cuidado de los menores, sino también de procurar que cada minuto sea de entretenimiento. Para ello, organizan actividades deportivas y medioambientales, días temáticos, talleres, fiestas y múltiples juegos.

Por otro lado, Campamontes es una excelente opción para los padres que deseen obsequiar a sus hijos varios días llenos de aventuras, pero prefieren que estén de vuelta cada día para dormir en casa.

Por qué escoger un campamento urbano Llegan las vacaciones y comienzan a surgir las dudas sobre qué plan seguir para que los niños puedan disfrutar de ellas. En muchos casos, estos días libres no coinciden con los del resto de la familia, por lo que un campamento de verano puede ser una buena solución para que los pequeños no tengan que pasar este tiempo encerrados en casa.

Un campamento de verano, cuando se desarrolla en un ambiente cuidado y seguro, es todo lo que necesitan los niños para poder vivir la experiencia de unas vacaciones inolvidables. Además, este tipo de actividades ayuda a fomentar la independencia, crear hábitos saludables, relacionarse con otras personas, hacer amigos y salir de su zona de confort.

Por otro lado, están los campamentos urbanos, donde la mayor ventaja son sus horarios ideales para la organización familiar. Aquí, los pequeños pueden disfrutar de agradables paseos por la ciudad, regresar a casa al final de la jornada para descansar y reponer energías para continuar con la diversión al día siguiente.



