InforMovil 2.0, 7 años al servicio de los clientes para reparar iPhones

Todas las personas tienen información almacenada en los teléfonos móviles inteligentes que es muy importante para ellas. En este sentido, reparar los dispositivos es la primera opción a la que acuden las personas cuando su dispositivo sufre una avería o accidente.

Si bien los fenómenos de obsolescencia programada conducen a las personas a cambiar su teléfono con cierta frecuencia, la reparación de estos aparatos se ha convertido en una alternativa viable para aquellas personas cuyos móviles se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, pero que requieren de arreglo en algún componente no vital para su uso.

Aunque cualquier teléfono es susceptible de sufrir averías, los dispositivos Apple son los que más complicaciones les generan a las personas cuando necesitan ser reparados, ya que no existen muchos técnicos especializados en el arreglo de aparatos de esta marca. Por este motivo, la compañía InforMovil 2.0 se ha propuesto ofrecer varias alternativas para reparar iPhone, con el objetivo que las personas no desechen su teléfono móvil cuando presente alguna anomalía importante en sus componentes, pero que no afecte su funcionamiento total.

Características del servicio Los servicios ofertados por InforMovil 2.0 casi nunca superan los 100 € e incluyen la sustitución de la pantalla de cualquier modelo de iPhone por un display completamente nuevo que no altere la calidad de color y sensibilidad del equipo. Además, con este mismo servicio, las personas también tendrán acceso a una actualización informática del dispositivo, con la cual puedan descargar y utilizar las aplicaciones más recientes del Apple Store, sin tener problemas con la navegabilidad del teléfono.

En su página web, esta compañía cuenta con un simulador de presupuesto y un panel de contacto, gracias al cual, las personas interesadas pueden enlazarse con un técnico especialista en la reparación de iPhone, que estará dispuesto a brindar la asesoría necesaria para el arreglo de su equipo de una manera rápida y efectiva.

Más información sobre InforMovil 2.0 Esta empresa cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector de las reparaciones de dispositivos tecnológicos y, por esta razón, todos sus técnicos se encuentran certificados por escuelas de formación reconocidas en el medio. Esto le permite al personal, contar con las herramientas necesarias para trabajar sobre un equipo de condiciones tan delicadas como el iPhone. Aunque son especialistas en móviles de la marca Apple, los técnicos de InforMovil 2.0 están en capacitados para reparar equipos de cualquier marca presente en el mercado.

Gracias a su trayectoria y experiencia, esta compañía ha logrado posicionarse como una de las empresas de reparaciones de dispositivos tecnológicos más reconocidas del país, por lo que espera que las personas no tengan que deshacerse de su teléfono móvil para disfrutar de la información que por años han logrado recolectar. De esta manera, cualquier individuo puede decidirse por la reparación de su dispositivo, sobre todo si se trata de un iPhone.