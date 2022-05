Emprestamo lleva a sus usuarios al FAN FAN FEST Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 17:45 h (CET) Después de un duro periodo de dos años sin festivales por la pandemia por fin se retoman, y Empestamo: lleva de festival. 'Que la rentabilidad te pille bailando' Comienza la temporada de festivales y no hay mejor manera de comenzar que con el FAN FAN FEST el próximo 11 de junio en IFEMA en Madrid.

Este festival único reunirá este verano en la capital a artistas mundialmente reconocidos de la talla de Black Eyed Peas, Don Diablo, Varry Brava, Andrés Suárez, David Otero, La La Love you o La Pegatina, entre otros muchos artistas confirmados.

¿Listos para vibrar con la mejor música en directo? Qué mejor forma de celebrarlo que con dos entradas dobles gratis y haciendo crecer el dinero de forma pasiva con Emprestamo, para que sus usuarios solo tengan que ocuparse de bailar, del resto se ocupan ellos.

¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Mediante el registro en Emprestamo a través de este link, que permitirá conseguir una entrada doble al FAN FAN FEST, así de fácil, sin sorteos ni concursos.

Emprestamo es la línea de adelanto de facturas o factoring del Grupo SEGOFINANCE. A través de su novedoso sistema de factoring, une a inversores privados con empresas que tengan facturas solventes a pagar.

Una vez completado el registro se podrá acceder al perfil privado del usuario. Ahí se encontrarán todos los movimientos y las oportunidades de inversión activas, en las cuales será posible invertir desde 50€.

Emprestamo ofrece a los inversores/as la posibilidad de invertir en economía real a cambio de una rentabilidad a corto plazo, además, también funciona como una herramienta de ahorro si así se desea.

Comenzar a rentabilizar el capital y además conseguir totalmente gratis una entrada doble para el FAN FAN FEST, ¿qué más se puede pedir?

Al registrarse a través de esteformulario, ingresar e invertir 300€, ahora, además de rentabilizar el capital, los usuarios de Emprestamo se llevarán una entrada doble para el FAN FAN FEST.

"A los inversores que se inicien en el mundo de la inversión y/o ahorro con Emprestamo les pillará la rentabilidad bailando".

