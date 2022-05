APIC International Security es una empresa que brinda servicios especiales de intervención en el ámbito de la seguridad marítima Emprendedores de Hoy

En la actualidad, la piratería en el sector de la seguridad marítima es una amenaza real. Según datos del International Maritime Bureau (IMB), en 2019 y 2020 se registraron 195 incidentes, siendo dos de los peores años en esta materia durante las últimas tres décadas.

De hecho, el IMB considera que existieron más ataques, ya que es frecuente que los dueños de la nave asaltada eviten hacer la denuncia para no verse envueltos en tediosas investigaciones que no producen ningún resultado positivo.

En este contexto, APIC International Security es una empresa que brinda servicios especiales de intervención en el ámbito de la seguridad marítima. De esta manera, es posible obtener protección contra los ataques piratas a barcos y vigilancia en polígonos, plataformas marítimas e instalaciones portuarias.

Servicios especiales de seguridad marítima con APIC International Security A través de años de experiencia, APIC International Security ha desarrollado servicios específicos para contrarrestar el riesgo de piratería y terrorismo. De este modo, resulta posible obtener protección y monitoreo para plataformas, embarcaciones, carga, personal operativo, tripulación y terminales portuarias.

El primer paso que realiza la empresa es una evaluación de las amenazas y los riesgos en una instalación en altamar o en los barcos que correspondan al cliente que solicita apoyo. Luego, diseñan planes de disuasión de seguridad que articulan distintas medidas humanas y materiales de protección.

En todos sus servicios, APIC International Security utiliza los últimos avances tecnológicos y recursos humanos que cuentan con una larga trayectoria en el ámbito de la seguridad marítima. El modelo organizacional de la firma es descentralizado y los planes personalizados se aplican en distintas zonas de actuación como América del Norte, Europa y Oriente Medio.

Seguridad marítima armada en aguas nacionales o internacionales Según ha informado el IMB a día de hoy, los ataques piratas suceden un 84 % de las veces en zonas económicas exclusivas, que son aquellas que están bajo alguna jurisdicción nacional, y un 16 % en aguas internacionales, que con el paso del tiempo se han vuelto más peligrosas.

En este marco, APIC International Security brinda servicios de seguridad marítima armada en colaboración con distintas organizaciones internacionales y siempre con el máximo respeto a las leyes del país en el que actúa.

El equipo de la firma está compuesto por personal altamente formado y experimentado, que se mantiene actualizado en materia de seguridad. Todos los miembros de la empresa son expolicías o exmilitares que están disponibles para brindar sus servicios las 24 horas, durante los 365 días del año.



