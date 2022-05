Novicap triplica su volumen de actividad en 2021 con respecto a los niveles prepandemia Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 13:58 h (CET) Novicap aumentó su volumen de actividad a más de 300 M€ en 2021, un 194% más en comparación con sus cifras prepandemia Novicap, fintech europea especializada en ofrecer soluciones de financiación y optimización del circulante para pymes, medianas empresas y administraciones públicas, aumentó su volumen de actividad a más de 300 M€ en 2021, un 194% más en comparación con sus cifras prepandemia. Al servir a una base de clientes desatendida por la banca y necesitada de digitalización, la fintech ha seguido generando un impacto cada vez mayor para sus clientes y su entorno. Sobre la base de este éxito, Novicap también ha renovado el equipo ejecutivo de la empresa para abordar la próxima fase de crecimiento.

Un elevado crecimiento que genera impacto para miles de empresas

Novicap cerró un 2021 muy satisfactorio, logrando aumentar su cartera crediticia en un 84% interanual impulsada, en gran medida, por la elevada demanda de sus soluciones de Confirming por parte de medianas empresas. Los ingresos por sus soluciones SaaS crecieron un 292% respecto al año anterior, en el que la fintech lanzó al mercado su programa de descuentos por pronto pago a proveedores, Dynamic Discounting.

En lo que va de 2022, Novicap sigue con la buena trayectoria de 2021. La fintech ha logrado el mejor primer trimestre de su historia, aumentando su volumen de actividad un 98% respecto al mismo periodo del año anterior.

El pasado año la compañía logró ayudar a miles de empresas en toda Europa que, desatendidas por la banca y necesitadas de digitalización, optaron por las soluciones de financiación y optimización del circulante para empresas de Novicap para obtener herramientas ágiles y acelerar la digitalización de su negocio. Desde su creación, Novicap ha apoyado a más de 2.000 empresas en Europa, con el consiguiente impacto para sus accionistas, empleados y proveedores, consiguiendo acortar en más de 65 días de media el tiempo en el que estas empresas cobran sus facturas.

El Financial Times ha reconocido la trayectoria de Novicap al incluirla, por tercer año consecutivo, en la lista FT1000, que recoge anualmente las 1.000 empresas de mayor crecimiento de Europa.

Un equipo ejecutivo renovado para seguir creciendo

A medida que la empresa entra en su siguiente fase de crecimiento, los cofundadores de Novicap han renovado el equipo ejecutivo de la compañía siguiendo la estrategia que combina la promoción del talento interno con la contratación de profesionales sénior en puestos clave. En este sentido, el cofundador y director general, Federico Travella da un paso al lado para asumir el cargo de presidente ejecutivo, cediendo la dirección de la fintech a Lois Duhourcau, que asciende a CEO. Lois se incorporó el año pasado procedente de The Carlyle Group como CFO y actualmente es CEO interino de la fintech. Paralelamente, el cofundador y COO Marc Antoni Macià deja la empresa y transiciona a un rol de asesor externo. Carlos Hernández Díaz, anteriormente Director de Operaciones y miembro del equipo de Novicap desde 2016, pasa a ser COO. En consonancia con estos cambios, el consejo de administración se reorganiza con los nombramientos de Lois como CEO entrante, y Romain Lavault, General Manager de Partech, como el mayor accionista institucional de Novicap desde 2015.

Lo que está por venir

El presente ejercicio de 2022 permitirá a Novicap centrarse en tres pilares estratégicos para cumplir sus ambiciones de crecimiento a corto plazo.

En primer lugar, priorizará mantener un crecimiento sostenible frente a buscar la rentabilidad, ya que su modelo de negocio ha sido validado a menor escala durante los últimos años. En segundo lugar, la fintech aumentará su inversión en el Dynamic Discounting, su primera solución SaaS que permite a las empresas automatizar los programas de descuento por pronto pago a proveedores, canalizando así el exceso de liquidez (efectivo o líneas de crédito) para aumentar los márgenes de rentabilidad. Y, por último, Novicap seguirá ampliando su equipo con otras 20 contrataciones previstas para el primer semestre de 2022 en áreas clave como Ventas, Tecnología/Ingeniería y Producto. Este crecimiento del capital humano combinado con la plataforma tecnológica de la fintech permitirá a la empresa seguir siendo mucho más eficiente que las alternativas tradicionales en el ámbito del circulante.

Según Federico Travella, cofundador y ahora presidente ejecutivo: "2021 fue un año de transformación para Novicap, ya que continuamos contratando talento de alto nivel para conseguir nuestras ambiciones de crecimiento. Empecé a trabajar con Lois el año pasado y me ha impresionado su energía y compromiso para poder llevar a Novicap al siguiente nivel. Estoy ilusionado por poder seguir trabajando con Lois para seguir construyendo una fintech líder en soluciones de financiación y optimización del circulante."

En palabras de Lois Duhourcau, CEO de Novicap: "A pesar del exceso de liquidez inducido por el gobierno, 2021 fue un año exitoso para nuestro negocio de financiación, no muy lejos de duplicar nuestra cartera. Paralelamente, hemos validado la fuerte demanda de nuestra solución SaaS, Dynamic Discounting, con integraciones estratégicas con varios clientes. Mirando al futuro, la oportunidad de poder atender a empresas decepcionadas por el sector bancario que a su vez requieren de herramientas sencillas en sus procesos de digitalización resulta apasionante. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones integrales en el ámbito del capital circulante creadas específicamente para pymes, medianas empresas y administraciones públicas."

Romain Lavault, General Manager de Partech, ha afirmado que "Novicap se encuentra ahora en una posición ideal para continuar su increíble trayectoria de crecimiento y seguir ayudando a miles de empresas. Con un sólido rendimiento en todos los ámbitos, los cambios en la dirección son un buen augurio para una de las historias de éxito más eficientes en términos de capital del sector. Estoy encantado de unirme al Consejo de Administración junto a Lois Duhourcau como CEO entrante y Federico Travella como presidente ejecutivo. No puedo esperar a ver lo que está por venir para Novicap."

