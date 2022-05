La primera plataforma de reclutamiento predictivo (IA) que ofrece acceso a todo del mercado tecnológico Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 13:37 h (CET) La startup Jobbing.io lanza su versión comercial mejorada con el objetivo de convertirse en la principal plataforma digital de Inteligencia Artificial de reclutamiento para perfiles tecnológicos en todo el ámbito nacional La plataforma monitoriza más de 2.500 vacantes tecnológicas a diario, ofreciendo un listado personalizado a cada usuario, basado en el porcentaje de coincidencia al extraer las variables y palabras clave.

Para ser usuario, tan sólo es necesario rellenar un formulario parametrizando las habilidades técnicas, objetivos profesionales y situación laboral. El proceso de alta personalizado varía a medida que el usuario avanza en la entrevista digital, adaptándose a las variables técnicas introducidas.

“El hecho de que el proceso de alta varíe a medida que el usuario avanza introduciendo las variables técnicas, permite una personalización exhaustiva sin precedentes en la digitalización de los procesos de selección” afirma el CEO de Jobbing.io.

La plataforma se dirige a todo tipo de ingenierías y perfiles técnicos, con un incremento significativo en la demanda de perfiles software y data. Podría tratarse de la mayor comunidad de usuarios en reclutamiento predictivo hasta la fecha, que cubre todo el mercado tecnológico español.

Ahorra tiempo, esfuerzo y dinero

Una plataforma como la de Jobbing.io resulta especialmente útil en las primeras fases de los procesos de selección, donde se evalúan a cientos o miles de candidatos.

De esta manera se evita al candidato la búsqueda masiva de posiciones, el rellenado de múltiples formularios en cada una de las aplicaciones y atender primeras llamadas para contrastar el perfil y las expectativas. Por parte de la empresa se excluye la búsqueda inicial de perfiles, la valoración de currículums y la realización de primeras entrevistas. En definitiva, se eliminan las fases que requieren más dedicación, tiempo y esfuerzo.

De acuerdo con un estudio de Harvard Business Review se destaca que "los humanos somos buenos a la hora de determinar qué características y habilidades debe tener el candidato ideal para cubrir una vacante, pero no tan buenos a la hora de valorar y ponderar la información obtenida". Por lo que se precisa de un sistema con capacidad de procesar grandes cantidades de datos en periodos muy cortos de tiempo y, en el caso del sector tecnológico, una matriz de variables muy específica, para facilitar el trabajo humano.

La demanda de perfiles tecnológicos no para de crecer

El mercado tecnológico actualmente está teniendo un crecimiento sin precedentes. Tanto la digitalización intensiva en todos los sectores, como nuevas maneras incipientes de interactuar entre las personas (sistemas descentralizados, metaversos, etc.), están aumentando la demanda hasta niveles desesperantes para las empresas que desarrollan productos y servicios tecnológicos. Es en este ámbito donde una plataforma de reclutamiento digital aporta tanto valor haciendo más eficientes los procesos de selección y contratación para abastecer las necesidades del mercado.

https://www.jobbing.io/es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.