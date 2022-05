NaturaOnline advierte del peligro de la utilización de protectores solares con disruptores endocrinos Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 13:42 h (CET) NaturaOnline, referente nacional en la venta online de cosmética ecológica y natural, lanza una campaña de cara al verano para concienciar a sus clientas sobre el peligro de la utilización de cremas solares con químicos tóxicos para la salud y sobre todo, con disruptores endocrinos, un peligro real y creciente para la salud Según NaturaOnline, ecommerce especializado en cosmética natural y ecológica, la elección de cremas solares naturales sin químicos es fundamental para la salud. De hecho, muchos usuarios en España desconocen la importancia de evitar los denominados contaminantes hormonales o disruptores endocrinos. Estas sustancias perjudiciales para el organismo, tienen la característica de permanecer durante horas sobre la piel, entrando finalmente en el torrente sanguíneo y provocando graves daños a medio y largo plazo.

Cómo elegir crema solar este verano, según NaturaOnline

NaturaOnline, con una trayectoria de dos décadas en la venta de productos de cosmética natural y ecológica, 100% recomendados para el organismo y sostenibles para el medio ambiente, insisten en recurrir siempre al sentido común. “El tipo de protección a utilizar depende siempre de la cantidad de tiempo que pensemos pasar al sol y de las horas elegidas a lo largo del día para nuestra exposición. Si pensamos estar poco tiempo y en horas no centrales del día, los filtros naturales como el aceite de karité, el coco o el aloe vera, son los más saludables para nuestro organismo. Por otro lado, si pensamos estar mucho tiempo al sol, la recomendación son los filtros solares físicos, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio.” – argumenta María del Carmen Barrales, CEO de NaturaOnline.

El óxido de Zinc protege bien la piel de la radiación ultra violeta. Basado en filtros de nanopartículas, evitan residuos blancos en la piel a la vez que la protegen eficientemente y de forma 100% saludable, para adultos y niños.

El dióxido de Titanio se considera 100% seguro para la piel aplicado como filtro solar, siempre que esté en una concentración inferior al 6%. La única restricción es el uso de este filtro solar en forma de aerosol, recomendándose siempre su aplicación como crema o aceite.

Sustancias a evitar en los protectores solares

NaturaOnline aconseja que las sustancias a evitar siempre son los disruptores endocrinos. Estas sustancias están relacionadas por problemas para la salud como malformaciones y daños en el desarrollo neuronal durante el embarazo. También se relaciona con enfermedades relacionadas con la pubertad, la diabetes, la obesidad o el cáncer de mama y de próstata.

Los ingredientes que los usuarios deben controlar en las cremas solares que adquieren son los siguientes, según recomiendan desde NaturaOnline:

Ethylhexyl methoxycinnamate (OMC). Este disruptor endocrino puede afectar al desarrollo reproductivo y neuronal. Además, es persistente (no puede ser eliminado) y se transmite de padres a hijos.

Este disruptor endocrino puede afectar al desarrollo reproductivo y neuronal. Además, es persistente (no puede ser eliminado) y se transmite de padres a hijos. Benzofenonas (BP). En este caso, muchos estudios lo relacionan con alteraciones hormonales.

En este caso, muchos estudios lo relacionan con alteraciones hormonales. 4-Metilbenzilideno camfor (4MBC): tóxico para la glándula tiroides.

tóxico para la glándula tiroides. Homosalato : es un contaminante hormonal actuando como anti-andrógeno (efecto opuesto al de hormonas masculinas).

: es un contaminante hormonal actuando como anti-andrógeno (efecto opuesto al de hormonas masculinas). Octisalato (ethylhexyl salicylate): puede provocar datos en peces además de efectos negativos en humanos.

puede provocar datos en peces además de efectos negativos en humanos. Palmitato de retinol (Retinyl palmitate): puede provocar daños en el desarrollo de fetos y malformaciones. Como Conclusión, María del Carmen Barrales añade que “la mejor forma de protegerse de los efectos negativos de los rayos UV es el sentido común. Evitar las horas de día centrales o exposiciones muy prolongadas, es la mejor forma de prevenir cáncer de piel u otras patologías derivadas de la exposición solar. Además, proteger a los niños pequeños con gorra y camiseta, gafas de sol y utilizar siempre crema solar natural, aplicada con regularidad, ya que su efecto disminuye con el agua del mar o piscina, e incluso con el mismo sudor de la piel.”

Por último, recuerda siempre que todos estos productos si bien son legales, no son seguros, por lo que la prevención, el sentido común y la información, son los mejores aliados.

