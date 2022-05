La marca CIONE estrena primavera con su primera colección deportiva Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 13:01 h (CET) Con cuatro modelos graduados y tres de sol, y realizados en material TR90. Además en mayo llega, igualmente en exclusiva a las ópticas de Cione, una mini colección cápsula con modelos infantiles en ESSENTIAL Junior, así como la reposición de modelos mejor vendidos de ESSENTIAL con la nueva charnela OBE CIONE estrena la primavera de 2022 con la que será la primera colección deportiva de la marca. Con cuatro modelos de graduado y tres de sol, la colección llega en el momento perfecto, puesto que es tendencia en las pasarelas de todo el mundo la ropa y las gafas deportivas. Todos los modelos están realizados en material TR90, que aporta ligereza a la montura, y en los modelos de sol con lentes polarizadas.

Pero esta colección pionera no es el único estreno previsto para abril. Para los más pequeños, CIONE lanza una mini-colección cápsula de ESSENTIAL Junior. Presentada en tres colores, siempre vigentes, su principal novedad es que cuentan con una bisagra en forma de M irregular que cuenta con dos anclajes, uno a cada lado de la bisagra. Con esta tecnología, las varillas son intercambiables, e incluso las mismas bisagras. Las varillas cuentan con doble inyección en los terminales y colores a tono. Además, como aplicación, los modelos incluyen una cinta elástica que proporciona mayor confort, ajuste y, sobre todo, seguridad.

Por último, la colección ESSENTIAL, pero en este caso para adultos, continúa con la implantación de la charnela OBE, una pieza de origen alemán que hace posible la unión del frente de la gafa con la varilla. Esta charnela con flex, debidamente patentada, aporta un salto cualitativo a las monturas de Cione, que, además, permite a los ópticos, en caso necesario, el cambio de la pieza en su propia óptica.

Así, también en abril, se van reponer los modelos más vendidos con esta nueva tecnología, con la que todo son ventajas y posibilidades: más calidad y versatilidad, varillas intercambiables y agilidad en las reparaciones.

El compromiso de la marca CIONE es el de la renovación estacional de las colecciones, “y ese es el compromiso que estamos cumpliendo con los ópticos, aportándoles moda, teniendo en cuenta su criterio, y desarrollando una marca exclusiva para ellos”, señala Sandra España, Head of Frames, Sunglasses and Accessories Area.

