Service Valencia Lawyers llega a Benidorm Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 12:41 h (CET) Bajo el lema Abogados que empatizan con ciudadano y empresas aterriza en Benidorm Service Valencia Lawyers con un objetivo claro: democratizar la defensa jurídcia para los consumidores de la Marina Baja. El próximo jueves 12 de mayo tendrá lugar su presentación en sociedad a partir de las 19h en el Centro Comercial La Noria, local número 35 (entrando por la Calle Lepanto) Así, el próximo jueves 12 de mayo, a las 19h, tendrá lugar la inauguración oficial del despacho de abogados Service Valencia Lawyers en el Centro Comercial La Noria. Durante el evento se podrá visitar sus instalaciones, conocer su gran variedad de servicios legales e inmobiliarios, así como codearse con el equipo que compone este nuevo despacho de abogados. Service Valencia Lawyers llega a Benidorm con el objetivo de democratizar la defensa jurídica justa para los consumidores de la Marina Baja.

Así, Service Valencia Lawyers fija su sede en Benidorm bajo el paraguas de Aliter Abogados, despacho valenciano con una gran y dilatada trayectoria en resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales, además de otros ámbitos legales entre los que destacan la reclamación de gastos hipotecarios, ejecuciones, reunificación de deudas, Ley de la Segunda Oportunidad y otros requerimientos crediticios.

Además, de un amplio bagaje en subastas judiciales y servicios inmobiliarios. “Apostamos por Benidorm. Creemos que llegamos en un buen momento. Nuestro objetivo es volver a ganarnos la confianza de los consumidores, queremos defender sus derechos” comenta Juan M. Hita, gerente de Aliter Abogados.

Entre otros servicios, en Service Valencia Lawyers están especializados en materia de herencias: sucesiones, testamentos y tramitación de herencias e impuestos de sucesiones. Además de derecho de familia y otros servicios jurídicos relacionados con abusos bancarios (como pueden ser: tarjetas y créditos revolving).

Asimismo, este bufete de abogados en Benidorm cuenta con un servicio específico de derecho penal, así como accidentes, indemnizaciones y reclamaciones a la Seguridad Social, entre otros. Con la llegada de este despacho de abogados a Benidorm se podrá contar con un equipo de especialistas en derecho mercantil, clave fundamental para garantizar una eficaz gestión de empresas.

Del mismo modo, entre sus servicios tienen un área especializada en el sector inmobiliario. Por ello, Service Valencia Lawyers contará con una delegación de la marca Best House en Benidorm. Bajo el amparo de esta marca, con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, Best House Benidorm ofrecerá un servicio integral a sus clientes con el fin de encontrar la vivienda soñada en Benidorm, municipios colindantes o incluso en Valencia.

“El mercado inmobiliario en Benidorm está recuperándose de la crisis de la COVID 19 y gracias a los servicios integrales que ofrecemos en nuestro despacho podemos ayudarte, tanto a la hora de comprar como vender un inmueble” añade Gabija Petraityte, gerente de Service Valencia Lawyers. Además de ayudarte en la compra-venta de viviendas entre sus servicios también destaca el asesoramiento y tramitación de herencias, así como la cancelación de hipotecas entre otros.

Pásate por el Centro Comercial La Noria, local número 35 (entrando por la Calle Lepanto) este jueves 12 de mayo a partir de las 19h, y disfruta de la fiesta de inauguración de Service Valencia Lawyers. Conoce a su equipo de profesionales e infórmate de todos los servicios legales e inmobiliarios que han llegado a Benidorm para revolucionar el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.