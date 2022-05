Las puertas automáticas facilitan el sector de transporte de pasajeros, por ASSA ABLOY Emprendedores de Hoy

Las puertas automáticas aportan eficiencia, seguridad y practicidad a los espacios en los que se ubican. Este tipo de accesos permiten agilizar procesos, propiciar un ambiente cómodo para el paso de peatones y facilitar la comunicación.

Estas puertas permiten que el transporte de pasajeros sea eficaz, ya que reducen las aglomeraciones, disminuyen los costes de energía y protegen a todos sus usuarios. ASSA ABLOY se dedica a la fabricación, instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Su experiencia en el sector le ha valido el reconocimiento en su sector y la aceptación por parte de diversas compañías que eligen sus servicios.

Utilidad de las puertas automáticas en el transporte de pasajeros Las puertas automáticas en un entorno de gran afluencia como el presente en el sector del transporte de pasajeros ofrecen seguridad, adaptabilidad, flexibilidad, fiabilidad, conectividad y versatilidad. Estos sistemas están diseñados para simplificar tareas cotidianas como las concernientes al acceso de una zona a otra y la movilidad de personas. La tecnología de estas entradas está optimizada para ofrecer inmediatez y durabilidad con una larga vida útil.

Además, las puertas automáticas funcionan como aislantes térmicos, facilitan el paso de usuarios con movilidad reducida, se fabrican con componentes de alta resistencia y tienen un mantenimiento económico y simple. Asimismo, su implementación reduce los costes operacionales y los riesgos de accidentes, ya que están equipadas con sensores para evitar golpes y atrapamientos. Las puertas automáticas están diseñadas para funcionar con un alto flujo de personas sin perder su estabilidad ni calidad.

Cabe destacar también su carácter sostenible, ya que ayudan al ahorro energético y a la reducción de emisiones de CO2. Por último y no menos importante, el factor higiénico de estos productos es fundamental, ya que no requieren el contacto físico para abrir o cerrar. Son ideales para el sector del transporte porque permiten ahorrar tiempo, reducen procesos engorrosos y están pensadas para el bienestar del pasajero.

Un sistema que eleva la rentabilidad de las compañías del sector del transporte y está pensado para el confort de los peatones Un ejemplo es el exitoso sistema de puertas correderas automáticas que ASSA ABLOY ha desarrollado e instalado en la terminal de autobuses de Doncaster, Reino Unido, y que a su vez comunica con un centro comercial. La efectividad de sus puertas se comprueba con la seguridad y comodidad que reciben los pasajeros que acceden por cada entrada. Este permite transportar mercancías sin problema, movilizarse con sillas de ruedas hacia las zonas de espera y resguardar a los peatones de las adversidades climáticas y la contaminación.

Elegir este tipo de entradas para mejorar la experiencia del transporte es beneficioso para las compañías del sector, ya que ofrecen un servicio ágil y eficiente. Las puertas automáticas correderas y las puertas automáticas batientes son una solución conveniente que provee de protección y fácil accesibilidad simultáneamente.



