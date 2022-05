Saber quién llama desde número oculto con un perito informático, por GlobatiKa Lab Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 14:40 h (CET)

Conocer a alguien a quien hayan molestado llamando con un número oculto es habitual. El motivo es porque es fácil hacerlo, dado que solo se debe marcar #31# antes del número a quien se quiere llamar.

Esto puede valer para cuando no se quiere que respondan a un tema comercial, pero ¿qué pasa cuando alguien empieza a usar esto de forma indiscriminada a horas inoportunas y haciendo acusaciones o amenazas?

Como casos reales de ejemplo que se pueden poner, existen víctimas de acoso o violencia de género, adolescentes que reciben llamadas de sus compañeros poniéndole escenas de películas de terror, trabajadores que reciben amenazas o personas con trabajos públicos que son foco de atención en un momento determinado.

El sistema que trabajan los peritos informáticos en telefonía digital de Peritos Informáticos se llama sequieneres.es y actúa a partir de la puesta en marcha grabando la conversación y sacando el número que está detrás de una llamada de este tipo. Se tarda una hora en activar, pero no vale con las llamadas que se han hecho antes, que es una pregunta muy usual entre los afectados.

A partir de la activación, si se recibe una llamada indeseable, se puede tener la grabación y el número móvil español que la ha originado, los datos de fecha y hora para poder certificar con validez judicial.

Este sistema ya ha sido presentado en diferentes eventos especializados, en colegios de abogados y en asociaciones de ayuda a víctimas de violencia de género y asociaciones de padres de alumnos, entre otros.

Los beneficios que aporta un perito informático El trabajo de un perito informático no solo se centra en la informática, sino en las tecnologías que la rodean, además de que para este tipo de servicio de grabación y autentificación de datos, hay que cumplir las normativas sobre evidencias digitales para cumplir la cadena de custodia. Este servicio es válido con cualquier dispositivo. Se ha realizado así porque el procedimiento para la investigación por vía judicial es más lento y se tiene el límite de un año que es el tiempo regulado para que las operadoras guarden los datos.

Cada vez existen más procedimientos de tipo telemático, lo que está colapsando los juzgados, que siguen teniendo el mismo personal, recursos y horas de apertura. Con este contexto, se está tardando más en hacer las gestiones y si en estos casos, si se pasa del tiempo, las operadoras dirán que no tienen datos, además del perjuicio que es seguir recibiendo llamadas de este tipo.

Casos de éxito en la grabación y localización de números ocultos No solamente es importante localizar el número oculto, sino también grabar las llamadas de ciertas conversaciones. Esto también es posible con cualquier terminal para las llamadas que se consideren interesantes. Legalmente, si se es parte de una conversación, esta se puede grabar y usar en un procedimiento judicial (al menos por ahora), pero para eso, la grabación debe cumplir una serie de características y una de ellas es que esté inalterada. No vale con poner un teléfono en manos libres y otro grabando, porque puede ser impugnada, pero si se pueden hacer con grabadores automatizados en los terminales habilitados para ello o a través de un servicio como sequieneres.es de GlobátiKa Peritos Informáticos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.