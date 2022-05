Yves Delmas es nombrado CEO de GeoPost/DPDgroup y vicepresidente ejecutivo del grupo La Poste Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 17:33 h (CET) Yves Delmas, nuevo CEO de GeoPost/DPDgroup y vicepresidente ejecutivo del grupo La Poste, ocupa el cargo de presidente de TIPSA desde 2021 Philippe Wahl, presidente y director general del grupo La Poste y presidente del Consejo de Administración de GeoPost, anunció ayer el nombramiento de Yves Delmas como CEO de GeoPost/DPDgroup y vicepresidente ejecutivo del grupo La Poste, y, por tanto, miembro de su Comité Ejecutivo.

Yves Delmas cuenta con una trayectoria de 30 años en el grupo La Poste, habiendo ocupado múltiples puestos de dirección en diferentes filiales de transporte urgente de la compañía. Así mismo, desde 2016 ocupa la dirección general de GeoPost/DPDgroup en Europa.

Yves Delmas asumió el cargo de consejero delegado interino de GeoPost/DPDgroup tras el trágico fallecimiento de Boris Winkelmann en diciembre de 2021.

Al frente de GeoPost/DPDgroup, con una facturación de casi 15.000 millones de euros y 2.100 millones de paquetes entregados en 2021, Yves Delmas se encargará de seguir desplegando la estrategia "Together & Beyond 2025", cuyo objetivo es convertir a GeoPost/DPDgroup en la referencia internacional en materia de entrega sostenible y en un facilitador líder del comercio electrónico.

En palabras de Pilippe Wahl, "Yves Delmas ha contribuido significativamente al desarrollo de GeoPost, que se ha convertido en la mayor red de transporte de Europa. Bajo su dirección, GeoPost consolidará su aceleración y desarrollo en sectores estratégicos, al mismo tiempo que continuará su expansión internacional."

"Gracias a nuestro ADN, que se nutre de nuestra gente, modelo sostenible y espíritu emprendedor, estamos preparados para seguir desarrollando y acelerando el despliegue de nuestro plan estratégico. Esta será nuestra hoja de ruta para hacer frente a los retos y oportunidades del mercado”, declaraba Yves Delmas.

Biografía de Yves Delmas

Yves Delmas, de 59 años, es licenciado por el Instituto de Estudios Políticos (IEP París) y la Escuela Nacional Superior de PTT (1988), tiene un DESS en Derecho Público por París X Nanterre y es licenciado en Historia por La Sorbona. Delmas comenzó su carrera como jefe de la oficina "Europa-Asia", en el Departamento de Asuntos Internacionales de La Poste. En 1991, fue nombrado Director de Operaciones de Chronopost Francia. En 1993, fue nombrado Director General Adjunto de TNT, donde La Poste tenía una participación minoritaria en el capital de la empresa. En 1996, asumió sucesivamente la dirección de Jet Worldwide France, filial de Chronopost Francia, y luego de Chronopost España en 1998. Entre 2002 y 2004, fue Vicepresidente de Marketing y Ventas de GeoPost SA. En mayo de 2016, Yves Delmas fue nombrado director de operaciones para Europa de GeoPost/DPDgroup. En 2021, fue nombrado presidente de TIPSA.

