La batucada como ocio alternativo, por Percuforum Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:52 h (CET)

Aprender a tocar un instrumento puede resultar una experiencia de gran interés. Sin embargo, en ocasiones las dificultades que representa disuaden a los posibles interesados. No obstante, existe un fenómeno musical donde la experiencia pone mucho más énfasis en la diversión y entretenimiento que en perfeccionar la técnica musical.

Se trata de la batucada, un ritmo de origen brasileño que se centra en pasar momentos divertidos en grupo. La batucada no solo es un estilo musical novedoso, sino también una práctica entretenida y, para algunos, incluso apasionante. Es por ello que cada día crece su popularidad en España, lo que se refleja en el surgimiento de varios espacios dedicados a su promoción y difusión, como Percuforum, una plataforma de distribución que ofrece prácticamente toda la gama de instrumentos que pueda requerir cualquier agrupación de batucada.

Una plataforma apasionada por la percusión brasileña Percuforum es una plataforma de venta y distribución de instrumentos de percusión, la cual tiene una profunda relación con la batuca desde sus mismos orígenes. La afición hacia este estilo musical es lo que generó una comunidad de batucadas creada a modo de foro, donde los entusiastas de este ritmo pueden compartir sus conocimientos, afinidades e intercambiar implementos musicales.

Con el tiempo, esta comunidad se transformaría en lo que hoy representa Percuforum, una plataforma de distribución que trabaja con grupos de batucada en toda España y cuyo catálogo abarca toda la gama de instrumentos que involucra la batucada y, en general, la percusión brasileña.

Además, su portal web trabaja con un entorno sencillo e intuitivo, con canales de comunicación directa para despejar cualquier duda de los clientes. Su mayor cualidad viene en el trato cercano y personalizado que brindan sus servicios, con el cual ayudan a sus clientes en cualquier inquietud o necesidad que surja durante su proceso de inmersión en el mundo de la batucada.

Los beneficios en la práctica de la batucada La batucada y los ritmos brasileños de percusión son una excelente forma de entrenar habilidades musicales como la coordinación, el oído y la comprensión del ritmo, entre otros elementos. Sin embargo, entre sus mayores beneficios, está también el valor que tiene esta práctica como punto de encuentro para socializar, compartir conocimientos y crear comunidad a partir de la afinidad de los participantes hacia este estilo musical.

Es por ello que la práctica misma de la batucada se vuelve una actividad de ocio con cada vez más partidarios, que gana terreno frente a actividades e instrumentos más tradicionales, como el canto, baile o la guitarra. Para sus participantes, los beneficios van más allá de la música o la recreación, ya que, con el tiempo, pueden notar como esta experiencia mejora su autoestima, sus habilidades para socializar e incluso les abre la puerta a nuevas experiencias y vínculos emocionales con aquellos que comparten su afinidad por todo lo que conlleva esta práctica.



