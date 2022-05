Los colegios del grupo Educación y Sistemas organizan su propia olimpiada para ayudar a Ucrania Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 16:53 h (CET) Más de 300 alumnos de sus 8 colegios, en Madrid, Valencia y Las Palmas, han participado en esta competición escolar solidaria Deporte y solidaridad se han dado la mano en las I Jornadas Deportivas de Educación y Sistemas. Una competición deportiva y solidaria, que tenía como objetivo conseguir una tonelada de alimentos que se enviarán a Ucrania, y que además ha tenido un claro enfoque educativo.

Más de 300 alumnos de los 8 centros del grupo Educación y Sistemas de Madrid, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, se han reunido para esta miniolimpiada los días 4 y 5 de mayo, bajo el lema Deporte por Ucrania. Los centros participantes han sido: Colegio Base, Colegio Internacional Ausiàs March, The American School of las Palmas, Colegio Legamar, Humanitas Bilingual School Tres Cantos, Humanitas Bilingual School Torrejón, Colegio Árula y Colegio Nova Hispalis.

Las jornadas se han celebrado en varios recintos deportivos: las propias instalaciones del colegio Nova Hispalis de Sevilla la Nueva, la ciudad deportiva Héctor Valero y el polideportivo cubierto Adolfo Suárez, del ayuntamiento de Sevilla la Nueva y en el Polideportivo Municipal de Alcobendas José Caballero.

Deporte, solidaridad, trabajo en equipo

Alumnos entre 5º de Primaria y 2º de la ESO han competido en 5 disciplinas deportivas: voleibol, baloncesto, atletismo, fútbol 7 y goalball, un deporte de inclusión realizado por la ONCE. En todos ellos se ha respetado escrupulosamente varios ejes educativos como inclusividad, igualdad (todos los equipos eran mixtos), compañerismo, trabajo en equipo y solidaridad.

El acto de inauguración contó con la presencia de Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la nueva, Carlos Almarza, concejal de Deportes de este ayuntamiento, y Jaime García Crespo, Ceo de Grupo Educación y Sistemas. En la sede de Alcobendas asistieron Inma Puyalto, concejala del Distrito Urbanizaciones del Ayuntamiento de Alcobendas, José Carlos Fernández, director del Área Territorial Madrid-Norte de la consejería de Educación de Madrid, Javier Sobrino, jefe de la Unidad de Programas Educativos Madrid-Norte de la consejería de Educación de Madrid y, Juan Santiago, director educativo de Grupo Educación y Sistemas.

Después de dos intensos días de competición llenos de esfuerzo y emoción, llegó el momento de la entrega de premios y de la clausura de las Jornadas Deportivas. El acto se ha celebrado en Sevilla la Nueva y ha contado con la asistencia de dos representantes de la embajada de Ucrania, Serhii Solovei, primer secretario y Yuliya Gladush, vicecónsul. También han estado presentes Manuel Bautista, director general de Educación Concertada Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Susana Asturiano, directora técnica pedagógica del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid, Isidro Arranz, presidente de la Federación Española de Atletismo, Fernando Carro, campeón de España de 3.000m obstáculos, Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva y Ana Olivo, concejala de Educación de Sevilla la Nueva, además de los equipos directivos de los colegios y Grupo Educación y Sistemas.

Estas I Jornadas Deportivas del Grupo Educación y Sistemas se han podido llevar a cabo gracias a la colaboración de los patrocinadores oficiales, Theresia, Serunión, Semic y Ausolan, además de otros colaboradores.

Sobre Grupo Educación y Sistemas

Grupo Educación y Sistemas nace en el año 2000, fundada por un grupo de profesionales del sector educativo con la creación de CEYS como consultora educativa, que se integró en el grupo junto al centro Colegio Base.

A esta primera incorporación le sucedieron en el años posteriores, Colegio Internacional Ausiàs March de Valencia, Colegio Humanitas Bilingual School Tres Cantos y Torrejón en Madrid, The American School of Las Palmas, en las Palmas de Gran Canaria, colegio Legamar , colegio Árula y Colegio Nova Hispalis en Madrid.

El grupo cuenta con un modelo de gestión propio, basado en el desarrollo de los diferentes procesos que se dan en el centro educativo, así como los sistemas que los soportan, con el objetivo de prestar un servicio integral y especializado.

La vocación del Grupo es participar en proyectos específicos del sector, imprimiéndoles una característica propia que se fundamenta sobre el principio de calidad y excelencia. Es por ello que todos sus centros cuentan con certificados y acreditaciones de calidad (ISO, EFQM y/o Modelo Iberoamericano) que atestiguan la ineludible visión del Grupo de participar en proyectos de éxito y proyectos en los que la responsabilidad hacia la sociedad presente y del futuro permita desarrollar sus principios educativos, éticos y de gestión empresarial.

