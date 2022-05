¿Cuáles son las ventajas de contar con un servicio de almacenaje regional?, Duralcor Emprendedores de Hoy

Un servicio de almacenaje regional es importante para la cadena de distribución de un producto porque permite cubrir las necesidades de una ubicación geográfica en concreto y de forma rápida.

Para contribuir en la consecución de este objetivo, la empresa Duralcor ofrece el servicio de almacenaje regional para una serie de productos y materiales pertenecientes a varios sectores de la industria nacional e internacional. Las compañías cuentan con la garantía de almacenar sus productos bajo estrictos protocolos de seguridad y con las medidas requeridas para garantizar un proceso de conservación eficiente.

¿Cómo se lleva a cabo el servicio de almacenaje realizado por Duralcor? Las instalaciones de Duralcor están preparadas para cumplir las expectativas de aquellas empresas con la necesidad de alquilar un almacén externo a su infraestructura tanto temporal como central, regional o de tránsito. En cuanto a los procedimientos implementados, se cumplen con los requerimientos de identificación, trazabilidad e infraestructuras. El único requisito es que las materias primas y productos no sean considerados peligrosos.

Gracias al control constante en la recepción y almacenaje, las empresas pueden asegurar el suministro constante de artículos y optimizar su actividad, con el objetivo de incrementar su rentabilidad. La capacidad, conocimiento y equipos que utiliza esta empresa almacenaje permiten colaborar con sectores como la aeronáutica, la construcción, la metalmecánica, la automoción, el sector ferroviario y hasta la industria alimenticia.

¿Por qué se puede confiar en Duralcor para contratar el servicio de almacenaje regional? La conservación de productos es fundamental para garantizar el éxito de una industria, independientemente de la materia prima o materiales que utilice. La empresa Duralcor, con más de 25 años de experiencia en el alquiler de almacenes en Madrid, brinda confianza a todas las compañías interesadas en este servicio.

Una de las ventajas de contratar a Duralcor es que no hace falta que las empresas se preocupen por contar con espacios específicos para distribuir materiales de distinta naturaleza. Esto se traduce en el ahorro en costes destinados al desplazamiento de la mercancía o el mantenimiento de maquinarias.

Con el servicio eficiente de almacenamiento, las empresas tienen la seguridad de almacenar correctamente sus productos, sin riesgo de que sus propiedades se vean perjudicadas. En caso de requerirlo, la empresa de almacenaje dispone de un segundo almacén en una zona estratégica ubicada al sur de Madrid.

Duralcor registra instalaciones de 2.500 metros cuadrados acondicionadas para almacenar productos a temperatura normal y un almacén homologado para refrigeración de hasta -25°C. Asimismo, el cliente tiene la opción de reclamar su materia prima en el momento que considere necesario. Así pues, esta empresa almacenaje ofrece una cobertura integral a todas las empresas que quieran optimizar su rendimiento almacenando todo su material en un espacio seguro.



