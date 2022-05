Curso para revalorizar los productos del sector gráfico Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:42 h (CET)

La impresión digital es un sector con un amplio mercado a día de hoy. Sin embargo, varios servicios en este sector se enfrentan a problemas a la hora de manejar sus precios. Esto se debe a que la numerosa competencia en este mercado tiende a mantenerlos en niveles bajos, por lo cual no representan un margen importante de ganancia. Sin embargo, al incrementar sus tarifas, muchas de estas empresas tienden a perder clientes.

Incrementar los precios puede ser arriesgado y contraproducente si no se cuenta con la fidelidad y preferencia de los clientes, un bien intangible que puede ser difícil de generar para varios servicios de impresión. A pesar de esto, adquirir los conocimientos necesarios para generar valor agregado ante los clientes es ahora posible, gracias a Escuela Para Impresores.

Revalorizar un servicio de impresión digital Una de las nociones clave que muchos servicios de impresión digital no tienen en cuenta es que, más allá de la calidad en su producto final, el cliente tiene una necesidad particular detrás de su impresión. El valor agregado que generan estos servicios radica en su capacidad para determinar con exactitud qué es lo que el cliente necesita y en qué se puede trabajar para cubrir esa necesidad. Cuánto más ayuda brinda el servicio de impresión a resolver la situación de cada cliente, más valor genera su negocio, lo cual permite, a su vez, incrementar los márgenes de ganancia.

Esa es la habilidad que desarrollan los cursos de Escuela Para Impresores, los cuales ayudan a los participantes a desarrollar herramientas para estudiar esas necesidades y a adaptar sus servicios al requerimiento particular de cada cliente potencial, capacidad que incrementa su valor ante la perspectiva del cliente.

Estos procesos formativos se llevan a cabo preponderantemente en la modalidad online y se adaptan con una amplia versatilidad a los tiempos, capacidades y ritmos de aprendizaje de sus participantes.

¿Cómo incrementar el margen de beneficios? La feroz competencia en el sector de la impresión, especialmente tras la contracción económica provocada por el COVID-19, ha generado una lucha constante por conseguir y fidelizar nuevos clientes en el escenario posterior a la pandemia.

Esto ha derivado en una baja notable de precios, ante la cual, un sinnúmero de servicios de impresión se han visto en la necesidad de adaptarse a los bajos márgenes de beneficio que estos implican o arriesgarse a cerrar por la falta de clientes.

Los cursos de Escuela Para Impresores representan una forma de revalorizar estos servicios, especialmente para quienes cuentan con una calidad destacada en sus productos, pero no saben como captar nuevos clientes o fidelizar aquellos con los que trabaja.

Los participantes en estos procesos aprenden a manejar herramientas para mejorar el valor agregado de su negocio y, consecuentemente, aumentar el volumen y profundizar la fidelización de sus clientes. Esto sirve como base para incrementar su margen de beneficios y reformular sus tarifas en función de este valor agregado, el cual garantiza la preferencia de sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.