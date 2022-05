GPASEABOTS cierra con éxito su primer curso de robótica marina, centrado en el uso de drones acuáticos Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 16:22 h (CET) La iniciativa ha sido posible gracias al programa ‘Impulsem el que fas’ (‘Impulsamos lo que haces’), que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona GPASEABOTS, empresa del grupo GPAINNOVA especializada en ingeniería naval y tecnologías aplicadas a la exploración y conservación del medio acuático, ha cerrado esta semana su primer curso de robótica marina para personas en busca de un cambio o una mejora profesional. Esta acción formativa, desarrollada con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona dentro del programa ‘Impulsem lo que fas’ (‘Impulsamos lo que haces’), ha brindado formación profesionalizadora a una docena de alumnos de la ciudad de Barcelona y el área metropolitana, con perfiles diversos, que han disfrutado de este aprendizaje gratuitamente.

Proyecto formativo y ocupacional

El curso ha tenido como objetivo la formación continua y la mejora profesional de personas con dificultades para acceder al mercado laboral tecnológico, o bien que están en proceso de reorientación de su carrera. La formación ha consistido en 200 horas lectivas —150 teóricas y 50 prácticas—, durante las cuales se ha capacitado a los participantes para operar con drones acuáticos. Se han empleado vehículos de superficie no tripulados (unmanned surface vehicles, USV) creados por GPASEABOTS. También ha participado la ONG Submón, que ha impartido un módulo de más de 80 horas sobre conservación ambiental marina.

La formación ha acercado a los participantes a las tecnologías utilizadas en la exploración y la preservación del medio marino, aportándoles conocimientos en robótica, programación y tecnología integrada en las plataformas de dron de GPASEABOTS). También han aprendido a manipular drones acuáticos y a planificar operaciones para la adquisición de datos, habilidades que pusieron en práctica en diversas salidas de campo.

Perfiles multidisciplinares

En relación con la composición del alumnado, un 50% eran personas en busca de una mejora profesional. Este porcentaje incluye a tres participantes que procedían de ámbitos científicos marinos. La otra mitad eran personas desempleadas, con experiencia en otros sectores, como la hostelería, la atención al público y el turismo, y que han podido adentrarse así en la robótica y la tecnología de los drones.

En el proceso de selección de los participantes, se priorizó la inscripción de mujeres en el curso, al estar ligado a un entorno altamente afectado por un sesgo de género. A su finalización, lograron el certificado de aprovechamiento tres mujeres.

Esta formación ha preparado al alumnado para trabajar en entornos tecnológicos vinculados a la robótica y la tecnología de los drones, así como en ámbitos de preservación o sensibilización ambiental. Los estudiantes han estado acompañados por el equipo responsable de Personas de GPASEABOTS, que les ha proporcionado asesoramiento y seguimiento individualizado de orientación laboral. Los perfiles de los alumnos formarán parte de la bolsa de trabajo de la empresa para la cobertura de futuras vacantes. Además, se recomendarán y ofrecerán en los portales especializados con los que la empresa colabora.

Acerca de GPASEABOTS

Fundada en Barcelona en 2019 como spin-off de la plataforma tecnológica GPAINNOVA, GPASEABOTS centra su actividad en la creación de soluciones basadas en la robótica naval, como boyas inteligentes para filtrar microplásticos y drones acuáticos. La compañía ha recibido el premio a la Sostenibilidad en los Premios Fuera de Serie Diseño e Innovación 2019 y el 2.º premio del Nautic Tech International Investment Forum. Desde 2021, dispone del sello Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia e Innovación.

