¿Quiénes forman parte del Dream Team?, entrevista a Victor Aroca

viernes, 6 de mayo de 2022, 17:46 h (CET)

Victor Aroca desvela quiénes son el Dream Team, personas que conectan entre sí a un nivel distinto, que les hace resonar y compartir una misma naturaleza de trabajo, unido a una excelsa calidad humana en una misma dirección.

¿Cómo definirías al Dream Team que estáis inmersos en vuestro macroproyecto?

Somos una familia, tenemos un código que nos permite reconocernos y trabajar de un modo excepcional. Cada una de las personas que lo conforman, para mí, son irreemplazables y únicas.

Nos gustaría conocer a ese excepcional Dream Team. ¿Quiénes son?

Realmente, en una entrevista no podría hablar extensamente de todos ellos, pero, por ir mencionando a algunos de ellos, me impactó la conexión con todos y cada uno al conocernos.

¿Quién está en el área musical?

Hay varias personas, una de ellas, amigo mío personal desde el año 2000, Juan Gallego Moya, mi profesor de canto, también productor musical, el estudio de Studio Voz & Arts, es un pilar del proyecto y estamos trabajando actualmente en un material que daremos a conocer muy pronto. Juan y yo somos muy perfeccionistas y es una característica que valoro mucho.

Ana Ortiz Wienken está siendo la productora de uno de los temas que he compuesto a piano como solista.

Háblanos de la fotografía, ¿quiénes son parte de esta área?

Fernando Cortés es un gran y excepcional profesional, como diseñador, fotógrafo, asesor, conectamos en una visión futurista, importante en el proyecto y su estética.

Nos gusta marcar la diferencia, así que en estos momentos estamos organizando un trabajo para dar a conocer parte de lo que estamos desarrollando.

Junto a él, no puede faltar para las carteleras que precisamos a un artista especialista en el área de fan art como José A. Buzón, otro profesional al más alto nivel.

La verdadera magia del Dream Team reside en la combinación de cada persona y sincronización en perfecta alineación que nos permite una riqueza en el trabajo, que no sería posible de manera individual.

¿Quiénes están a cargo de la edición, vídeo, cámaras y VFX?

Aquí, podría mencionar a tres personas muy relevantes, Ricardo Soto, CEO de Virtual Quark, una empresa muy dedicada a lo último en tecnología y últimas novedades en el mercado, contemplando al mejor equipo para VFX y CGI en asociación con otras empresas muy punteras.

Javier Ramírez y Matxin Lauaxeta son una combinación perfecta, ellos tienen una visión que está al nivel de producciones fílmicas norteamericanas o superior. Como he dicho anteriormente, el perfeccionismo es una característica que nos une a todo el Dream Team, buscamos siempre la maestría, si un proyecto alberga mucho tiempo de elaboración es porque en verdad no es algo para salir del paso, sino para que se marque la diferencia como ningún otro es capaz de hacerlo o muy pocos serían capaces.

Escenografías de lucha, entrenamientos, ¿quién está a cargo?

Justo Dieguez, artista marcial que ha estado en grandes superproducciones como Batman, Misión Imposible III, Juego de Tronos, Troya, Furia de Titanes y un sin fin de grandes producciones, entre otros aspectos a destacar.

Cuando nos conocimos, conectamos de forma instantánea, no solo es un gran profesional, su calidad humana es desbordante, aunque esto último está presente en todo el Dream Team.

Justo y yo nos conocimos gracias a nuestra diseñadora, Yolanda López, quien lleva el departamento de diseño gráfico.

Cuando nos conocimos, fue una sensación de familiaridad que nos unió al instante, no solo el proyecto, sino una visión profunda sobre la vida y las artes marciales, que es algo que ambos amamos.

Son muchas áreas y entendemos que sería imposible mencionar a todo el Dream Team, ¿alguien más a quien hacer alguna mención destacada?

Hay muchas áreas y muchos profesionales como Lara Marco, José Gomez, Yenny y Mariel, por mencionar el área de guionistas, o personas muy eruditas y sabias como Gabriel Silva y Miguel Aramburu, entre otros. La lista de los miembros del Dream Team es muy extensa, yo personalmente siento que todos los que no he mencionado se darán por aludidos al leer esta entrevista, ya que son piezas indispensables de un engranaje mayor y su existencia es vital para que todo funcione a la perfección.

Mi más infinita gratitud a todos sin excepción y no solo destaco a las personas en activo, mis agradecimientos también son a aquellas personas que estuvieron y ya no están, pero que fueron igualmente parte del proceso y contribuyeron con su arte y genialidad en un proceso de evolución constante hasta el día de hoy y, por supuesto, el mismo sentir a aquellos que ahora en breve se incorporan en las siguientes fases.

El Dream Team somos personas que albergamos una gran calidad humana y profesional y que, en mi sentir más profundo, sin ellos, este proyecto no se podría llevar a cabo dado que todos estamos aquí unidos con un mismo propósito común, dar un mensaje de impacto consciente por el mayor y más alto bien, que no dejará indiferente a nadie.



