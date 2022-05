Primeras contrataciones para la campaña de rebajas de verano: Adecco busca 200 mozos/as de almacén y manipuladores/as de textil en Guadalajara Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 15:47 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, busca a 200 mozos/as de almacén y manipuladores/as de textil para una empresa líder en la gestión del proceso logístico de venta online en la localidad de Marchamalo (Guadalajara) La campaña de rebajas de verano supone cada año la contratación de un gran número de trabajadores en el sector e-commerce. Así, una empresa líder en la gestión del proceso logístico de venta online ubicado en Marchamalo (Guadalajara) busca a 200 mozos/as de almacén y manipuladores/as de textil para la preparación de pedidos durante la campaña.

El proceso de selección de las 200 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, que se encargará de cubrir las vacantes. Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que no tengan experiencia previa, y busquen aprender y desarrollarse profesionalmente en un inmejorable ambiente de trabajo y en uno de los principales sectores generadores de empleo.

Para acceder a la oferta es imprescindible tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con los correspondientes descansos en turnos fijos de tarde o noche. Además, se valorará la experiencia previa, aunque no es imprescindible.

Las principales funciones de los empleados en esta empresa serán la preparación de pedidos y el empaquetado de los productos para el envío al cliente manejando radiofrecuencia.

Los perfiles seleccionados recibirán una formación inicial en la empresa previa a la incorporación, para facilitar la adaptación laboral. Adecco ofrece un contrato temporal con duración determinada para el periodo de duración de la campaña. La jornada laboral será de 40 horas semanales, en turno de tarde y/o noche.

Todos los interesados/as pueden consultar las 200 vacantes disponibles e inscribirse en la oferta a través del siguiente enlace: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/28414-mozoa-manipuladora-textil-campana-verano?ID=d07b35fc-3599-4849-8ec3-80a8fd29e412

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. Llevan 40 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en España. Las cifras hablan: en el último año han empleado a más de 124.000 personas en nuestro país; 35.000 menores de 25 años y más de 19.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 69.000 alumnos.

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten 8 millones de euros anuales en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 2.200 empleados. Para más información visita la página web www.adecco.es

