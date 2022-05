Principales ventajas de instalar una ventana de PVC, por PETER & WILLIAM

Las ventanas de PVC representan actualmente más del 60% del mercado y esto se debe a sus ventajas y propiedades aislantes. Las ventanas de PVC son ideales para cualquier espacio, pero antes de comprarlas hay que asegurarse de conocer las ventajas de este tipo de ventana y el potencial que puede tener en las viviendas Una de las ventajas de las ventanas de PVC es que son adecuadas tanto para proyectos de nueva construcción como de reforma y están disponibles en una amplia gama de diseños y colores que se adaptan a todos los estilos de una propiedad.

¿Qué es el PVC?

El cloruro de polivinilo (PVC) es uno de los polímeros termoplásticos más utilizados en el mundo, junto con otros plásticos comunes como el PET (tereftalato de polietileno) y el PP (polipropileno). Es un plástico naturalmente blanco y muy frágil (antes de que se añadieran plastificantes).

El PVC se sintetizó por primera vez en 1872 y en los años 20 fue producido a escala industrial por B.F. Goodrich.

Su uso más común era en la industria de la construcción, pero también se utilizaba para la señalización, los productos sanitarios y los textiles para la ropa.

El PVC fue descubierto dos veces por el químico francés Henri Victor Regnault en 1832 y por el alemán Eugene Baumann en 1872.

En 1980 comenzaron a fabricarse puertas y ventanas de PVC que hasta el día de hoy son las más populares debido a que no se deforman, no se pudren y tienen amplia vida útil.

A continuación, se muestran las ventajas de elegir ventanas de PVC:

Ventajas de las ventanas de PVC

Las ventanas de PVC se han convertido en un producto muy apreciado y demandado por los clientes ya que es un sistema muy duradero y que consigue dotar a la vivienda del aislamiento fiable que necesitan los habitantes.

Entre las muchas ventajas de esta opción, destacan:

Aislamiento térmico y acústico

La reducción de los costes de energía y calefacción es uno de los beneficios que siempre se ha atribuido a un buen aislamiento térmico o acústico. El aislamiento también puede ser práctico en lugares donde la contaminación acústica suele ser alta.

La principal ventaja de las ventanas de PVC es el aislamiento, tanto acústico como térmico. El PVC es un material aislante debido a su naturaleza no conductora. Con estas ventanas, se ahorrará bastante dinero en las facturas de calefacción y electricidad.

Diseño y ahorro

Cuando se habla de ventanas de PVC, se habla de un producto que combina perfectamente la eficiencia y el diseño. Actualmente, existe un mercado que ofrece infinidad de tipos para adaptar esta opción de aislamiento al estilo de la propiedad. Esto es posible porque los perfiles de PVC pueden recubrirse con una lámina de color.

Sea cual sea el objetivo y el acabado deseado, este producto lo hace posible.

Materiales respetuosos con el medio ambiente

A largo plazo, estos beneficios pueden considerarse muy prácticos. Aunque la producción de PVC difiere mucho de ser respetuosa con el medio ambiente, es interesante saber que el hecho de que este material sea tan duradero proporciona un ahorro de energía y costes a largo plazo.

Además, con un mantenimiento adecuado, tiene una larga vida útil de hasta 50 años. No hay que preocuparse del mantenimiento de este tipo de ventanas ya que es muy sencillo, basta con limpiarlas con un paño empapado en una mezcla de agua y jabón con pH neutro.

Otros beneficios de las ventanas de PVC

- Al elegir ventanas de PVC, gracias a la durabilidad que poseen, tienen un coste menor a largo plazo que otros materiales como la madera o el aluminio.

- El material es imputrescible y muy resistente a la luz solar a la que están expuestas las ventanas.

- Las ventanas de PVC son resistentes al frío, al calor y a la humedad. También se recomiendan especialmente para las casas situadas junto al mar, que están muy expuestas a la corrosión de la sal.

- Una ventana de PVC puede integrarse fácilmente en una propiedad existente sin necesidad de realizar grandes obras. Incluso es posible acoplar el marco de PVC de la nueva ventana al marco de una antigua ventana de madera.

Además de las propiedades, como la resistencia y el aislamiento, las ventanas de PVC están disponibles en una amplia gama de colores que se adaptan a los diferentes estilos de casas.

Tipos de apertura para las ventanas de PVC

Ventana de PVC con apertura francesa: Es el tipo de ventana más común, consiste en una o dos hojas que se abren hacia el interior de la casa. Estas ventanas son en su mayoría de forma rectangular.

Ventana plegable de PVC: Este tipo de ventana se abre sólo parcialmente y no en vertical, sino en horizontal, pivotando, para dejar un hueco en la parte superior de la ventana. La ventana plegable es más adecuada para habitaciones que no necesitan ser ventiladas regularmente. También puede instalarse donde no hay espacio suficiente para abrir dos hojas como las ventanas tradicionales.

Ventana oscilobatiente de PVC: Este tipo de ventana ofrece dos posibilidades: la primera es abrirse de la misma manera que una ventana convencional, y la segunda es inclinar una hoja hacia dentro, ocupando así el menor espacio interior posible.

Ventana corredera de PVC: Se adapta perfectamente a los miradores o a las terrazas. Esta ventana se abre deslizando una hoja sobre la otra.

Amplia gama de formas de ventanas de PVC

Las ventanas de PVC tienen una gran variedad de formas. Las más comunes son las cuadradas o rectangulares, pero también es posible comprar o mandar a hacer ventanas redondas y triangulares.

Amplia selección de acristalamientos

Las ventanas de PVC son compatibles con una amplia gama de tipos de acristalamiento, desde el doble al triple, e incluso con aislamiento reforzado o antirrobo.

En conclusión, optar por ventanas de PVC significa invertir en un producto que durará lo máximo posible y que permitirá un ahorro energético considerable.