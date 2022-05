Nace BAIDATA, asociación para impulsar el liderazgo de España y Portugal en la soberanía y economía del dato Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 15:55 h (CET) Con sede central en Bilbao, se trata del nodo para la Península de la Asociación Internacional de Espacio de Datos (IDSA). Su puesta en marcha está dinamizada por el Clúster GAIA, con el apoyo y financiación de la Diputación Foral de Bizkaia (Lantik), y liderado desde el Grupo Innovalia, como responsables del crecimiento en el uso del estándar y modelo de referencia IDSA para espacios de datos en Iberia Hoy se ha celebrado en la capital vizcaína su asamblea constituyente en la que se ha puesto de relieve la importancia que los datos van a tener en el futuro modelo económico: “Desde Euskadi queremos asegurar el desarrollo de una cultura de excelencia en el uso de los datos con BAIDATA como asociación que lidere la adopción de estándares de referencia en la soberanía del dato, la reducción de barreras a la participación de entidades públicas y privadas de cualquier tamaño y sector en el mercado único europeo de datos y el avance hacia la utilización de datos de calidad como materia prima y activo social que nos sirva en la mejora de la calidad de vida y la competitividad de empresas y territorios”.

Se calcula que entre 2018 y 2025 el volumen global de datos va a crecer un 530%, pasando de 33 zettabytes a 175 Zb. En 2025 la UE estima en 829.000 millones de euros, el valor de la economía de los datos en la EU27.

Hoy se ha celebrado en Bilbao la asamblea constituyente de BAIDATA, asociación para España y Portugal que nace como nodo peninsular de la Asociación Internacional de Espacios de Datos (IDSA), principal iniciativa europea en el desarrollo del espacio único europeo de datos. Se trata de una iniciativa estratégica, multisectorial, que proporciona un enfoque común al desarrollo de los espacios compartidos y soberanos de datos, estratégicos para Europa y sus regiones. Constituye un impulso desde las regiones al desarrollo de un verdadero mercado único de datos, abierto a datos procedentes de todo el mundo, en el que los datos personales y no personales, incluidos los datos sensibles de empresas, estén seguros y las empresas también tengan fácil acceso a una cantidad casi infinita de datos industriales de alta calidad, de manera que se impulse el crecimiento y se cree valor, minimizando al mismo tiempo la huella humana medioambiental y de carbono.

BAIDATA nace con el apoyo y financiación de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de Lantik, promovida por IDSA y el Grupo Innovalia como delegados para el desarrollo de la iniciativa IDSA en Iberia y dinamizada con el apoyo de GAIA, Clúster Industrias del Conocimiento y Tecnología Aplicada de Euskadi. BAIDATA tendrá su sede en Bilbao, y en su puesta en marcha cuenta ya con 30 entidades, a las que pronto se sumarán nuevas organizaciones.

En la asamblea constituyente se ha elegido a José Antonio Echezarra, Group Vice President en Inetum, como presidente de la nueva asociación. En la misma asamblea se ha designado al equipo directivo compuesto por 3 vicepresidentas: Nerea Martiartu, Directora de Lantik; Eunate Ramirez, adjunta a Presidente Ejecutivo del Grupo Versia; y Begoña Laibarra, Directora General de SQS; así como Tomas Iriondo, Director General del Cluster GAIA como tesorero: y Oscar Lázaro, Director General de la Asociación Innovalia y el Hub IDSA, en calidad de Secretario. Así mismo se han designado 8 vocalías ostentadas por ACICAE, BilbaoTIK, SATANTLIS, S21SEC, NTT DATA, LKS, GLOBAL DMTECH, BAIC y UNINOVA como representante de las actividades de la Asociación en Portugal.

La nueva asociación, pionera en la Península, pondrá a disposición de todas las empresas y entidades interesadas en el desarrollo de la economía del dato los recursos, modelos, metodologías, tecnologías, servicios y conocimiento de la comunidad IDSA. Está abierta a la incorporación de empresas y organizaciones públicas y privadas, unidades I+D y centros tecnológicos, o centros de educación y formación, entre otras entidades.

Además de planes de formación para capacitar a las empresas y acercar las tecnologías relativas a la economía del dato, BAIDATA ofrece a sus asociados nuevas oportunidades de negocio incorporando la economía del dato a su modelo de negocio; el acceso a las infraestructuras necesarias para implementar los espacios compartidos de datos; asesoramiento y apoyo en la creación, despliegue y mantenimiento de un espacio compartido de datos, participando en el ecosistema; es decir todo lo que potencie y acelere la adaptación de sus sistemas y procesos para obtener datos de más calidad y, en consecuencia, más usables, reutilizables y monetizables.

Para ello, entre otros servicios, se aplicarán proyectos piloto que acompañarán a aquellas empresas que quieran experimentar con datos, conectar sus negocios a los primeros espacios de datos europeos, consiguiendo transformar los datos en herramienta para la mejora de la competitividad y en un modelo de negocio creativo y funcional y participar en el mercado único de datos europeo.

La importancia de la economía del dato

Los impulsores de BAIDATA han subrayado esta mañana la importancia y necesidad de asegurar “por diseño” y para todas las entidades (ciudadanía, empresas, administraciones públicas) e independientemente de su tamaño o sector de actividad, el control sobre el uso de los datos en la nueva generación de espacios de datos compartidos. Esta gestión soberana de los datos basada en la adopción de estándares internacionales abiertos es clave a la hora de ayudar a las organizaciones públicas y privadas a visualizar de manera temprana riesgos, amenazas y oportunidades, “aportando información relevante para tomar decisiones más precisas, objetivas y certeras en todos los estratos de nuestra sociedad y actividades”. Los espacios de datos compartidos son herramientas clave en la mejora de la competitividad y el desarrollo de las capacidades económicas de empresas y territorios.

En este sentido han destacado que uno de los objetivos de la asociación es desarrollar el ecosistema público-privado soberano de datos en las distintas regiones, eliminando cualquier atisbo de barrera para la participación de las PYMES. “Europa trabaja ya en la adopción por los estados miembros de una ley sobre el dato y los servicios digitales que obligará a que algunas organizaciones deban liberar y compartir determinados datos, es el caso de datos de interés general para un desarrollo sostenible y social. Se habla de un ‘dato ético y por el beneficio del colectivo’ que sería necesario, por ejemplo, para gestionar la solidaridad energética y la acción social. Es decir, las propias políticas de integración social, bienestar, igualdad… deberían estar gestionadas con datos para una mayor eficiencia y eficacia. Aquí es donde la economía del dato y el desarrollo de los principios de soberanía en los espacios de datos compartidos van a traer un gran cambio a todos los niveles”, han subrayado.

Se calcula que en el periodo comprendido entre 2018 y 2025 se va a producir un incremento del 530% en el volumen global de datos, con la necesidad de 10,9 millones de profesionales del dato en la Unión Europea en 2027. “Al igual que ahora quien tiene materias primas como petróleo o electricidad condiciona los retos de mercado, dentro de no mucho tiempo lo hará quien tenga los datos y los gestione con excelencia y soberanía. Es decir, si hoy para la industria manufacturarera lo importante son las materias primas y componentes, en el futuro la competitividad de la empresa digital va a estar condicionada en gran medida por su capacidad de acceder, gestionar y procesar datos, propios y ajenos, de manera ágil, contextualizada y a costes competitivos”.

En este sentido, desde la Asociación BAIDATA se apuesta por evitar contar con un único proveedor de datos (monopolio) o con pocos proveedores, y trabajarán para contar con “nuestras propias fuentes de datos y ejercer un control sobre el uso que terceros ejercen sobre las mismas; lo que evitará a Europa depender de agentes externos en este nuevo modelo económico”. En este reto, BAIDATA jugará un papel clave fomentando la conectividad e interoperabilidad del espacio de datos de los territorios, con otros espacios regionales, nacionales y europeos. “Para usar y compartir los datos será necesario que todos hablemos ‘el mismo idioma’ y usemos las mismas reglas, por lo que serán necesarias operaciones técnicas sobre esas bases de datos. Y este será gran parte de nuestro trabajo como Asociación, facilitar y garantizar a las empresas el uso de reglas justas y de aplicación internacional”, han apuntado.

Euskadi, tractora en la economía del dato

Con respecto a la importancia de la ubicación de BAIDATA en Bizkaia, sus responsables han subrayado que existe una clara visión de que los datos van a ser importantes en el futuro “y desde Euskadi, acogiendo la sede de esta iniciativa, queremos dejar patente la apuesta del territorio por convertirse en un polo internacional de referencia en la economía del dato y de atracción de talento digital. Con humildad y con la perspectiva de que estamos inmersos en un proceso acelerado y continuo de aprendizaje e innovación, pero, también, teniendo claro que queremos aprender de manera activa, siendo protagonistas de la transformación y liderando el camino hacia ese uso de los datos como materia prima, asumimos desde Euskadi un liderazgo decidido en la economía del dato y ponemos ese liderazgo a disposición de entidades públicas y privadas para acelerar el impacto de la economía del dato en la sociedad y las empresas en la península Ibérica”.

En este sentido, agregan que este paso va a suponer reforzar las cadenas de valor, tanto digitales como en la economía tradicional, de las organizaciones públicas y privadas vascas, “ya que en este nuevo modelo económico van a surgir necesidades tecnológicas y de servicios y será necesario crear infraestructuras, algo que podremos hacer al contar con el compromiso y conocimiento para ello”, han augurado.

Organizaciones socias de BAIDATA

Las organizaciones asociadas a día de hoy a BAIDATA a la espera de próximas adhesiones son: Diputación Foral de Bizkaia, Lantik, Asociación Innovalia, Uninova, TRIMEK, Autoridad Portuaria de Bilbao, ACICAE, Asociación Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi (MLC-ITS-Euskadi), Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE), Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), SATLANTIS, DURO FELGUERA SA, GAIA, Inetum, Versia Soluciones Tecnológicas S.L., Bilbomatica SA, Biscaytik, Serikat Consultoría e Informática SA, LKS, S.Coop., NTT Data Spain, Grupo S21SEC, Global Data Media Tech Systems, BilbaoTIK, Software Quality Systems, Consultores de Automatización y Robótica S.A., CBT Comunicación & Multimedia, Tecnalia, ENEO Tecnología, Dinycon Sistemas S.L., N Services Land - Hub Euskadi, S.L., CEESA SA, IKERLAN, Fundación Vicomtech.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas GPASEABOTS cierra con éxito su primer curso de robótica marina, centrado en el uso de drones acuáticos El Open de Arbitraje presenta la radiografía de la litigiosidad provocada por la Guerra de Ucrania El Circuito de Urgencia Digital de los hospitales públicos de Quirónsalud en Madrid, premio SaluDigital AleaSoft: La transición energética necesita una regulación estable y predecible Piumer, marca especializada en productos de calidad para aves y pájaros