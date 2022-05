Asesores y Consultores Asociados llega a un acuerdo con La Reserva de Marbella Multipropiedad Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 15:06 h (CET) Hidevime SA, empresa promotora y mantenedora de servicios del complejo de Multipropiedad La Reserva de Marbella, lleva casi dos años reclamando las cuotas de mantenimiento pendientes a los socios morosos de forma judicial Hidevime SA, empresa promotora y mantenedora de servicios del complejo de tiempo compartido La Reserva de Marbella, lleva casi dos años reclamando las cuotas de mantenimiento pendientes a los socios morosos de forma judicial

En ese tiempo, Asesores y Consultores Asociados SL – despacho especializado en asuntos de multipropiedad- ha ido realizando una labor de mediación entre los socios e Hidevime SA que ha concluido con un acuerdo para gestionar las bajas de los socios de su condición de titulares de una semana de multipropiedad en La Reserva de Marbella.

“Sabemos perfectamente que -en los términos que determina la ley- el pago de las cuotas de mantenimiento es exigible mientras se es propietario de una semana. Es la ley y no hay margen de defensa si la reclamación se encuentra en el marco legal aplicable”, asegura Francisco Claros, CEO del despacho. “Es absurdo decirle a un posible cliente que, cuando tiene una reclamación judicial interpuesta, vamos a conseguir que no pague porque le estafaron cuando compró”, indica. “Otra cosa diferente es que esa reclamación recogiera intereses abusivos, cuotas prescritas, etc.”, manifiesta Claros.

Según Asesores y Consultores Asociados, su trabajo se centra siempre en obtener el máximo beneficio para sus clientes dentro de un marco realista. “Hacemos mucha didáctica para que los clientes entiendan cuál es su situación real y legal frente a una multipropiedad y desde ese punto puedan tomar decisiones”. Esa máxima también la sigue el despacho frente a los complejos. “Defendemos hasta el último resquicio a nuestros clientes frente a los complejos; pero hay que ser realista y emprender las batallas que se pueden ganar y en las reclamaciones de deuda por las cuotas de mantenimiento sólo se pueden discutir de las cantidades, nunca de la obligación de pago. Entrar en otra cosa es finalmente contraproducente para el cliente y nuestra obligación es hacérselo entender al socio que nos llega con una pesadilla de más de veinte años”.

Con esta forma de llevar adelante los casos, Asesores y Consultores Asociados ha conseguido alcanzar un acuerdo con Hidevime SA para facilitar a los clientes del despacho una solución definitiva frente al problema de la propiedad. “Lo normal es que los socios quieran dejar de serlo, en La Reserva de Marbella y en otros complejos; con el hándicap añadido de que la Reserva de Marbella es un rara avis en el sector de la multipropiedad. Cumple escrupulosamente la ley”, informa Claros. Y es que Hidevime SA es de las pocas empresas en España que constituyeron su régimen de aprovechamiento por turnos con la Ley 42/98 ya en vigor. “No hay ninguna manera de anular judicialmente una compra hecha en La Reserva de Marbella. Y es por esto, que sólo cabe negociar”, asegura Claros.

Y es en este espacio, en el de la negociación, en el que el despacho ha conseguido un hito en lo que a acuerdos se refiere. “Es estadísticamente insignificante la cantidad de acuerdos que se pueden alcanzar para que un complejo decida – no tienen obligación alguna- reposeer una semana de multipropiedad”, manifiesta el CEO. De ahí la importancia del acuerdo alcanzado. “Es nuestra forma de trabajar, la capacidad negociadora y el profundo conocimiento del sector lo que nos ha permitido alcanzar una situación en la que podemos ofrecer soluciones definitivas a los socios de la Reserva de Marbella si ese es su deseo”, manifiesta.

La obligación de pago

¿Se pueden dejar de pagar las cuotas de mantenimiento? Sí, dejando de ser propietario. El resto de afirmaciones al respecto, según Claros, son inciertas, pero Internet está plagado de ellas. “Tras este tipo de información se encuentran intereses espurios de quienes quieren conseguir dinero de los clientes a como dé lugar, aunque ello suponga personarse en causas perdidas, interponer demandas de nulidad sin fundamento o cualquier cosa de este estilo”, advierte el CEO de Asesores y Consultores Asociados.

En definitiva, si se es propietario de una semana de tiempo compartido, hay obligación de pago. Si se deja de pagar, el complejo acabará reclamando incluso judicialmente. Con la reclamación puesta sólo se pueden discutir las cantidades. Y si se quiere dejar de ser propietario sólo caben dos opciones: interponer una demanda de nulidad, si se puede, o transmitir el título de propiedad. En el caso de La Reserva de Marbella, Asesores y Consultores Asociados ha conseguido alcanzar un acuerdo para que sea Hidevime SA quien asuma ese título. “Obviamente hay que negociar en cada caso (todos tienen sus particularidades) y los socios no tienen por qué estar necesariamente interesados en aceptar los términos que se puedan llegar a proponer. Al final, ese es nuestro trabajo. Conseguir el mejor acuerdo para nuestros clientes”, concluye Claros.

Para los afectados por la multipropiedad se ha habilitado un teléfono de consultas gratuitas 912901381

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.