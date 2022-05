La alternativa a los seguros de decesos que triunfa en Reino Unido llega a España Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 15:09 h (CET) Pazy es un nuevo servicio que permite a cualquier persona dejar costeado su funeral sin pagar por ello más de lo que cuesta. Una de las novedades que ofrece es la posibilidad de poder contratar una cremación directa (sin tanatorio ni ceremonia) por un precio muy inferior al que ofrecen las funerarias tradicionales Se estima que aproximadamente el 60% de la población española mayor de 40 años tiene contratado un seguro de decesos. Los motivos para contratarlo son muy dispares pero principalmente se debe a la tradición familiar, son seguros que pasan de padres a hijos. Otro de los motivos por los que se contratan estos seguros es para dejar libres de cargas a los seres queridos y que no tengan que preocuparse por nada.

Lo que muchos clientes de seguros de decesos no se han parado a calcular, es cuánto acabarán pagando por su funeral si fallecen a una edad acorde con la esperanza de vida media, 81 años en el caso de los hombres y 86 años en el caso de las mujeres. Los importes con un seguro de decesos pueden superar muy ampliamente e incluso triplicar el coste real de un funeral.

Los llamados “death planner” nacieron en Reino Unido y su contratación se ha popularizado en los últimos años. Una de las mayores ventajas que ofrecen este tipo de servicios es poder contratar únicamente lo que el cliente desea, y por lo tanto pagar un precio mucho más ventajoso que un seguro de decesos. Además el cliente puede dejarlo costeado en un solo pago, o de manera fraccionada.

En España, Pazy es la empresa pionera en este tipo de servicios, que se pueden contratar de manera 100% digital a través de su página web, o bien por teléfono Además ofrecen la posibilidad de gestionar trámites legales como el testamento, y otros servicios relacionados con el sector de los decesos.

Según datos de la propia empresa, el 87% de los clientes que tienen un seguro de decesos se muestran dispuestos a cambiar a una alternativa que les ofrezca la misma seguridad con un coste manifiestamente inferior.

