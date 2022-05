La actriz Cristina Brondo y la presentadora Míriam Victoria hablan de los beneficios del yoga en DEMODA TV Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:25 h (CET)

Cristina Brondo es una barcelonesa que debutó a los 13 años en el mundo de los anuncios comerciales, convirtiéndose en una de las promesas jóvenes del panorama audiovisual español. En la actualidad, se desempeña como actriz en la gran pantalla y en la televisión y ha ampliado su campo al ámbito teatral.

Pero, además de ser una actriz reconocida, también es mamá y una mujer apasionada por el yoga y la vida saludable. Esto la ha llevado a publicar su libro PequeYoguis, donde resalta los beneficios del yoga para los más pequeños

Recientemente, la Associació Moda Catalunya i Balears ha entrevistado a este icónico personaje. La entrevista fue realizada en el DEMODA TV presentado por Míriam Victoria, donde Cristina Brondo compartió detalles sobre su interés por la disciplina del yoga y su nuevo libro.

Cristina Brondo, entrevistada en el programa DEMODA TV El yoga es una práctica cada vez más habitual por los beneficios que proporciona. En el caso de los niños, es útil para ejercitar su respiración, combatir la falta de atención y aprender a relajarse para hacer frente al estrés y situaciones conflictivas.

En la entrevista realizada a Cristina Brondo en el programa DEMODA, cuenta que descubrió esta disciplina con aproximadamente 20 años. Confiesa que le enganchó al instante, sintiendo una paz y tranquilidad inusuales en ella. Desde entonces, cada vez que quiere encontrar un momento de serenidad recurre al yoga.

Su amor e interés por los niños y el yoga le llevó a realizar varios talleres de formación como profesora de yoga infantil. En vista de su experiencia enseñando a niños y los beneficios del yoga, nace su libro PequeYoguis.

El libro PequeYoguis En el programa DEMODA Cristina habla de su libro PequeYoguis donde explica técnicas y los primeros pasos para hacer yoga en familia. Comenta que las prácticas pueden realizarse en cualquier momento, pero tomando en cuenta la condición del niño. Esto se refiere a que no esté cansando y que no sea algo impuesto por el adulto, teniendo en cuenta que cada niño trabaja a su ritmo y obligarlos podría crear un rechazo al yoga. Además, resalta la importancia que tiene esta práctica en el tiempo de calidad con la familia.

Con varias posturas que imitan animales, los niños a partir de los 3 años pueden empezar a hacer las sesiones de manera divertida. También explican los ejercicios aptos para cada edad y cómo pueden adaptarse a diferentes edades. Incluso, incluyen ejercicios dirigidos a niños con déficit de atención. Todo ello con el propósito de guiar a los más pequeños a un estado de relajación y transmitir herramientas necesarias para crecer y enfrentar la vida.

PequeYoguis es una guía práctica para hacer yoga en familia. Comprando este libro, se tiene acceso a un código QR para ver los vídeos de Cristina Brondo explicando diversas posturas.

Actualmente, Cristina Brondo está de lleno con su obra de teatro ¿Quieres pecar conmigo?. También se puede ver como Sabina en el programa de TV3 y próximamente sus seguidores podrán disfrutar de su talento en la telemovie El Metralla, también de TV3.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.