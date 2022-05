Trayectoria de Ridefyl, un proyecto especializado en la venta de puños de bicicleta Emprendedores de Hoy

Una de las firmas que ha logrado posicionarse como una de las pioneras en España en la producción y distribución de puños para bicicletas es Ridefyl. A pesar de esto, ha sido una trayectoria repleta de trabajo y dedicación por lo que hacen, considerando que nacieron como una modesta marca especializada en componentes de ciclismo en Albacete, con un capital inicial de tan solo 5.000 €.

Su CEO, Joaquín Castañeda, amante del mountain bike, es el responsable, junto a su equipo, de haber llevado esta empresa a ser un referente del sector en todo el país. Él, mejor que nadie, es el indicado para explicar cómo ha sido el crecimiento de la compañía hasta hoy.

¿Cómo nació la idea del proyecto Ridefyl? Según lo expone el CEO de la empresa Joaquín Castañeda, la idea de la compañía nace cuando él intentaba buscar puños de bicicleta para su bici y pensó que lo que había en el mercado no encajaba con las necesidades de muchos ciclistas que sufrían dolor y fatiga en las manos, en ese momento se puso a trabajar, probando y compartiendo con sus amigos los prototipos y finalmente consiguió un producto que, además, mejoraba en otros aspectos como la duración.

Así fue como, tras participar y recibir la ayuda de varios programas para emprendedores, en Albacete, en uno de ellos ganó un premio de 5.000 €. Castañeda afirma que con esto obtuvo el capital necesario para dar inicio a su compañía.

Fue así como nació Ridefyl, fabricando puños para BTT con diseños exclusivos, poniendo atención hasta al más mínimo detalle, para garantizar confort y calidad. Como experto y apasionado de las BTT, Joaquín expresa que la marca es, en esencia, un estilo de vida sobre ruedas, en la cual se apuesta no solamente por un modo de vida más saludable, sino también por una cercanía con la naturaleza, los amigos y el deporte.

¿Cómo ha evolucionado la marca hasta hoy? Joaquín Castañeda explica que la evolución de la marca ha sido considerable. De hecho, afirma que, a día de hoy, ha logrado multiplicar por 10 la cantidad que facturaron durante su primer año. Algo verdaderamente impresionante, considerando que desde sus inicios, sus productos contaron con una buena aceptación por parte del público. Pero, además de eso, los puños de bicicleta de Ridefyl se han convertido en los más vendidos en Amazon España, un logro igualmente importante, teniendo en cuenta que se trata del gigante de las compras por internet a nivel mundial.

Esto, sumado a las ventas que realizan anualmente a través de su web, les convierte en uno de los líderes indiscutibles de este producto en el país. La evolución de la marca también se nota en su stock, ya que gracias a su crecimiento, progresivamente, ha ido incorporando nuevos productos para ciclismo, destacables por la alta calidad de todos ellos. De hecho, ya han lanzado colecciones de ropa de ciclismo, nombradas como pueblos de Albacete, como una manera de homenajear sus raíces y el lugar de donde proceden.

Los siguientes pasos de Ridefyl traspasan fronteras, y es que ya han comenzado a vender en tiendas especializadas del sector en países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia y Holanda, es aquí donde están trabajando para los próximos años.

Definitivamente, la evolución de Ridefyl es una historia de superación, perseverancia y crecimiento, fundamentada en el trabajo, la constancia y en el creer en un objetivo y luchar por ello.



