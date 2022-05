El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany presenta en Madrid Fusión ‘Somos Gastronomía’ Emprendedores de Hoy

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany presentó en Madrid Fusión 2022 “Somos Gastronomía… junto a José Miguel” de la mano del chef Bonet en el stand 14.0 E 170 de Ibiza.

El municipio de Sant Antoni participó en la promoción gastronómica del municipio en uno de los mayores congresos de cocina que se celebran en el panorama internacional Madrid Fusión, que tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de marzo en la Institución Ferial de Madrid IFEMA.

Al evento asistieron el Concejal de Turismo y Fiestas de Sant Antoni, Miguel Tur, con el chef José Miguel Bonet, el cual preparó el menú: “Somos gastronomía… junto a José Miguel Bonet” para 30 invitados, periodistas especializados en el sector de la gastronomía de diferentes medios de comunicación de ámbito nacional y críticos gastronómicos.

Una de las apuestas del municipio es impulsar su proyecto turístico: “Sant Antoni Km 0”. Por ello, el objetivo de este acontecimiento es visibilizar el potencial gastronómico que tiene Sant Antoni. De la misma manera, el concejal, Miguel Tur, explicó que “con esta iniciativa queremos mostrar a los posibles visitantes de nuestro municipio la variedad y calidad de nuestra oferta gastronómica”.

El menú consistió en un aperitivo de bienvenida, un primer plato, un plato principal y el postre. El aperitivo comenzó con una degustación de pan de algarroba con AOVE de Can Rich, croqueta de sofrit pagès, caldo de gallina y bombón de foie con naranja navel. El tartar de remolacha y fresa ecológica con almendra y albahaca fue el primer plato de este menú. Como plato principal, presentaron una de las recetas ibicencas más tradicionales: arroz de matanzas. Por último, para acabar de conquistar el paladar de los comensales, remataron con el postre denominado campo ibicenco.

La gastronomía es uno de los grandes pilares que sustentan el éxito de este municipio costero gracias a sus productos Km 0; cuyo resultado son restaurantes de gran calidad. Con una identidad culinaria propia reflejada en los fogones de las cocinas y siendo así el primer municipio de la isla de Ibiza en hacerse con la estrella Michelín; Sant Antoni se convierte en un destino gastronómico por excelencia y así lo demostraron y dejaron constancia en Madrid Fusión.

La concejalía de Turismo ha realizado una gran apuesta por el turismo gastronómico durante esta legislatura con el objetivo de potenciar y poner en valor este atractivo del municipio. En 2020, Sant Antoni participó por primera vez en Madrid Fusión con el lema “Sant Antoni para comérselo” y ha repetido en las dos siguientes ediciones con “Sant Antoni Km 0” y “Somos Gastronomía”, con el reto de posicionar el municipio como destino de referencia en el ámbito gastronómico.

