Delfy Cosmetics explica cuál es el orden de aplicación de los productos para una rutina de belleza perfecta

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:46 h (CET) Mantener una buena rutina de belleza es clave para poder presumir de una piel radiante y sana. Hay que elegir bien los productos, pero sobre todo, hay que ser disciplinados a la hora de cuidarse. Para que los cosméticos consigan el efecto deseado es importante aplicarlos en el orden correcto. Delfy, la marca de alta cosmética natural y cruelty free de lujo asequible, da la guía definitiva para aplicar las cremas faciales. Porque sí, el orden de los factores, en este caso, sí altera el resultado Limpieza

Es el primer paso fundamental para que las cremas y demás tratamientos que se aplicarán después hagan efecto. La piel limpia absorbe de un modo más eficiente los componentes activos de los productos. Hay que hacer una rutina de limpieza por la mañana ytodas las noches, ya que la piel de noche se regenera, oxigena y se prepara para enfrentar distintas temperaturas de cada temporada. Si se ha utilizado maquillaje, siempre es recomendable una doble limpieza; hay que comenzar con un producto oleoso, y a continuación, aplicar uno de base acuosaque retire todos los restos.

Tónico

Un must absoluto en belleza. Es el paso imprescindible que se debe realizar justo después de la limpieza de cutis y antes de su hidratación. Son lociones ideales para refrescar la piel ycerrar los poros. La mejor forma de aplicarlo es usando un disco de algodón y pasarlo suavemente por el rostro con pequeños toques. La piel estará completamente limpia, más fresca, suave y preparada para los posteriores tratamientos.

Contorno de ojos y labios

La piel del contorno de los ojos es la zona más frágil de todo el rostro. Es unas diez veces más fina que el resto y se reseca con más facilidad. Su película hidratante es muy pequeña, ya que no contiene suficientes glándulas sebáceas y sudoríparas. Además, su microcirculación sanguínea funciona más lenta, y el drenaje de la zona es insuficiente. El cuidado del contorno de los ojos debe ser prioritario a partir de los 25 años para mantener la piel elástica y mitigar las ojeras, las bolsas y las arrugas. Lo mismo ocurre con la zona de los labios; hay que usar contorno en esa zona a partir d ellos 30 años para evitar el temido código de barras. Se aplica con pequeños toquecitos con el dedo sin arrastrar el producto.

Sérum

El orden de aplicación del sérum es siempre después del contorno de ojos y antes de la crema hidratante. Además de la función específica que tenga, este tipo de productos siempre potencian la efectividad de la crema que se vayan a aplicar después. Se recomienda aplicarlo 2 veces al día, mañana y noche. Siempre después de limpiar el rostro por la mañana para mantener la hidratación de la piel y de noche, mientras se duerme, para potenciar así sus efectos.

Crema

Elegir una crema adaptada a las necesidades también es crucial, según se tenga la piel seca, sensible, normal, mixta o grasa, así como la edad. Se recomienda usar por la mañana una crema hidratante, y por la noche una crema nutritiva.

Protector solar

Los protectores solares se deben aplicar en último lugar, ya que pierden su eficacia frente a sol si se mezclan con otros cosméticos. Además, si se aplican antes, impide que el tratamiento cosmético penetre en la piel actuando como barrera y dificultando la absorción de sus principios activos. Hay que usar protección solar todo el año y en verano, intensificar su uso. Asegúrate de hacerlo al menos 30 minutos antes de exponerte al sol, y cuando estés al aire libre, debes reaplicarlo cada dos horas. Un buen protector solar debe tener unas características concretas, tiene que ser de amplio espectro, es decir, proteger de los rayos UVA y UVB, ser resistente al agua y tener un factor de protección solar alto, SPF 30 o superior.

Pre-base

Si se va a utilizar maquillaje, es importante empezar por una buena pre-base para disfrutar de un resultado impecable todo el día. Estos productos preparan la piel para la aplicación del make-up y mejoran su durabilidad y aspecto, ya que igualan el tono y corrigen las imperfecciones.

A continuación, los productos de Delfy para incorporar en las rutinas:

Leche limpiadora

Esta fórmula cremosa limpia profundamente y elimina los residuos con Olea Europa Fruit Oil y Orchis Mascula Flower Extract. Además, calma la piel normal, envejecida o sensible con extracto de Camomila.

PVP 15 euros

Tónico facial

Este tónico facial elimina eficazmente el exceso de grasa y refina los poros, sin resecar la piel. Su fórmula 2 en 1, limpia y tonifica en un solo paso; además, refresca e hidrata profundamente el cutis.

PVP 15 euros

Contorno con semilla de uva

Tratamiento rejuvenecedor para el contorno de los ojos. Nutre y redensifica intensamente esta zona. Fórmula presentada en esferas suspendidas en gel con ácido hialurónico. El extracto de semilla de uva aporta luminosidad, protege, combate el envejecimiento y regenera. Idóneo para tratar las ojeras, las bolsas y los signos de la edad.

PVP 34 euros

Royal Sérum

24 quilates de oro combinados con ácido hialurónico

Royal Sérum proporciona a la piel los beneficios efectivos para combatir el envejecimiento, asegurando una buena hidratación y una mejor firmeza, gracias a la síntesis de colágeno.

Su delicada textura y su color dorado transforman el cuidado en un momento lujoso y una delicia absoluta.

PVP 38 euros

Crema-gel antioxidante con semilla de uva

Tratamiento antiedad con extracto de semilla de uva, rico en antioxidantes que combaten los signos de la edad. Fórmula presentada en esferas suspendidas en gel con ácido hialurónico. Reduce notablemente los signos de envejecimiento, dejando una piel más lisa, más luminosa y visiblemente más joven.

PVP 38 euros

Overnight Recovery System

Tratamiento nocturno elaborado con un 95% de ingredientes de origen natural.

Es una crema reparadora que aumenta la

regeneración celular y mantiene en unos niveles favorables la microbiota cutánea.

PVP 42 euros

Pre-base de maquillaje

Sérum antioxidante con efecto tensor y acción reafirmante instantánea a largo plazo. Iguala el tono de la piel y corrige las imperfecciones, protege e ilumina la piel. En un instante, ¡piel perfecta!

PVP 18 euros

Acerca de Delfy Cosmetics

Delfy es una marca de alta cosmética con productos fabricados en España, Francia e Italia. Ofrece una amplia variedad de maquillaje y cosmética para el cuidado corporal, facial y de las uñas.

Se comercializa en centros de estética y a través de su tienda online. El concepto de marca de Delfy se apoya en ofrecer cosmética de calidad a un precio asequible. Todas las formulaciones se elaboran con ingredientes naturales y 'cruelty free', todos ellos controlados por un laboratorio especializado en salud.

Su exquisito packaging está elaborado para mantener la calidad y las propiedades de los ingredientes de sus fórmulas secretas; una delicia para hacer de la rutina de belleza, un momento único.

delfycosmetics.com/es/

Delfy Cosmetics

@delfycosmetics

