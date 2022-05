Recogedor de Muebles y la recogida de muebles gratis Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 12:19 h (CET)

Recientemente, ha aumentado el número de reformas integrales o parciales de casas o pisos. Esto se debe a un interés por adecuar espacios del hogar a las necesidades del trabajo en casa, las cuales se mantuvieron vigentes, incluso después de levantarse los cierres decretados para hacer frente a la pandemia de covid.

Las reformas, a su vez, vinieron acompañadas de otros servicios necesarios para disponer adecuadamente de ciertos elementos residuales de la obra, como los escombros y los muebles usados.

Así como aumentaron las reformas de viviendas o locales, se incrementaron las solicitudes del servicio de recogida de muebles gratis a domicilio, por lo que la compañía de mudanzas y acarreos Recogedor de Muebles, recomienda tener en cuenta las particularidades de este servicio y, de esta manera, evitar posibles sanciones o multas por el abandono indebido de muebles viejos en la calle.

Servicio de traslado de muebles Si bien el servicio de traslado de muebles viejos es gratuito, el uso del camión y el acompañamiento de los técnicos tienen un coste por separado que debe evaluarse en el momento de la contratación. Normalmente, durante la solicitud, se concreta una fecha y hora específica para que el camión, junto con los ayudantes, acuda a la dirección donde se debe recoger el mobiliario. El solicitante tiene la responsabilidad de dejar los enseres en la entrada del inmueble, cuidándose de no sacarlos con mucho tiempo de anticipación, ya que el servicio no responde por posibles multas que devengan de la disposición equivocada de objetos en el espacio público, así sea por pocas horas.

Recogedor de Muebles, servicio de calidad con consciencia ambiental El objetivo de esta iniciativa es el de ofrecer lugares limpios y homologados para disponer de muebles usados con alto potencial de restauración y redistribución en nuevos espacios. Con el reciclaje de este tipo de objetos, Recogedor de Muebles espera que se disminuyan las cantidades alarmantes de mobiliario que terminan en basureros alrededor del mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública para las personas que habitan en zonas aledañas a los vertederos sanitarios.

Esta compañía dedicada al vaciado de pisos y recogida de muebles espera contribuir al cuidado del medio ambiente, mientras apoya a sus clientes en la disposición de sus muebles viejos, en especial, al finalizar una reforma integral de su hogar. Cualquier persona interesada en solicitar su servicio de recogida de muebles solo debe comunicarse con los asesores de esta compañía, quienes le brindarán la información necesaria para contratar un servicio de calidad, realizado por unos de los mejores profesionales del medio de las mudanzas y los acarreos.



