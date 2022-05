Clima Porcino comercializa con éxito un aditivo que reduce las emisiones de amoniaco desarrolladas en el purín de las fosas de las granjas Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:48 h (CET)

El marco normativo europeo actual obliga a realizar cambios drásticos para reducir la emisión de contaminantes en el ambiente y, de igual manera, conseguir mejores resultados en la producción porcina. Las diferentes prácticas de crianza en las granjas de cerdos que se han venido desarrollando desde hace años están afectadas por nueva normativa europea para el control de emisiones.

Con esto en mente, Clima Porcino seleccionó a nivel europeo un aditivo cuyo uso reduce las emisiones de amoniaco que se desarrollan en el purín de las fosas de la granja. Active NS es un producto fabricando en Dinamarca, muy utilizado por los ganaderos de diferentes países de la Unión Europea y Estados Unidos, ya que su implementación reduce en gran medida el amoniaco producido por los mismos animales.

Graves consecuencias del amoniaco en la cría de porcinos A la hora de desarrollar las naves de las granjas de cerdos, se suele pensar en primera instancia en el espacio y la división del mismo, para proporcionar un lugar adecuado. Hasta ahora, el diseño de los fosos no se había pensado en el tema de las emisiones. Un punto relevante a tener en cuenta para poseer unas instalaciones ganaderas eficientes es el diseño de los fosos, donde se almacena el purín de los cerdos. En el pasado, muchas fosas fueron mal diseñadas para la evacuación de los purines, produciendo atascamientos en el vaciado y generando gases nocivos.

Entre ellos, el amoniaco es un gas tóxico, sumamente nocivo para la salud de los porcinos, se produce por la descomposición de las heces y orinas, combinadas con los contaminantes del suelo, así como del polvo. Al respirar este gas, los cerdos desarrollan rinitis atrófica porcina que afecta su función respiratoria, reduciendo su posibilidad de eliminar bacterias en sus pulmones, lo que ocasiona terribles enfermedades que pueden acabar con la vida del animal.

Desde hace varias décadas, en Europa, se comenzó a buscar diferentes técnicas para reducir estas terribles consecuencias. Esta innovación europea dio paso a este poderoso aditivo que comercializa Clima Porcino en España. Es un producto mineral en polvo que se agrega en fosas de las granjas, cuya función es ablandar el purín hasta dejarlo en estado líquido para un manejo más factible. Además, es un producto natural porque proviene de los diferentes minerales de la arcilla, esto quiere decir que su elaboración e implementación son completamente amigables con el ambiente.

Beneficiar la producción porcina y el medioambiente con Active NS Si bien, la emisión constante de amoniaco daña la salud de la cría porcina, esta sustancia también afecta al ecosistema, en vista de que su despliegue sin reducción reduce la biodiversidad en animales, cuya salud se ve afectada por este gas. Es por este motivo que utilizar Active NS no solo garantiza una camada de porcinos sanos, sino que reduce además el daño medioambiental.

Al mismo tiempo, es una solución económica que se implementa en la primera semana de la crianza y muestra beneficios a lo largo de su proceso de crecimiento. No obstante, la cantidad de producto que se agrega en cada granja va a depender de su tamaño y cantidad de porcinos que se encuentren en esta, ya que es lo que define el purín que producen.

En cualquier tamaño de fosas y capacidad, Clima Porcino cuenta en su sitio web de una calculadora para obtener la dosis exacta. Además de localizar la ficha técnica e informes europeos sobre el producto, se explica como se aplica de forma fácil para implementar el Active NS para la reducción de amoniaco.

Fertilizantes orgánicos vs. químicos Por cada m³ de purín Active NS, incrementa más de 1 kilo de nitrógeno. Esto lleva a que el purín utilizado como abono resulta con más valor agronómico para los cultivos. Se consiguen mejores cosechas y los árboles tienen mayor energía en su crecimiento como los olivos. Esto ayuda a mejorar los fertilizantes orgánicos frente a los fertilizantes químicos, que son causa por la falta de control en su dosificación, de mucha contaminación de los suelos y aguas.

Clima Porcino busca, en sus principios y valores, cuidar la casa común, no solo sin perjudicar la producción porcina, sino haciéndola más sostenible y eficiente en el uso de los recursos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Recogedor de Muebles y la recogida de muebles gratis Vinilos para motos de ADHESIVOSEMBARRADOS ¿Cómo elegir la estrategia de marketing más adecuada?, por RoCX La importancia de una buena distribución a la hora de realizar reformas integrales, por Lautoka Urbana Los servicios de Special Service Plasencia