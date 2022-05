Los servicios de Special Service Plasencia Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022

El detailing contempla el pulido extremo, que busca dejar el acabado como en su estado original, lo que disminuye la depreciación por uso del coche. Se trata de un proceso de limpieza y mantenimiento estético del automóvil que incluye la eliminación de agentes contaminantes visibles e invisibles de su estructura.

Son tareas que requieren preparación y profundo conocimiento de la estructura automotriz. Por eso, no es una actividad que se pueda desarrollar en cualquier lavadero de vehículos. Para acceder a este servicio, hay que acudir a un centro de estética del automóvil como Special Service Plasencia, especializado en la materia.

El vehículo nuevo como el primer día Para obtener resultados óptimos, los expertos de Special Service Plasencia explican que cada parte del coche se atiende por separado y de forma específica. No importa si se trata una motocicleta, un vehículo deportivo, una camioneta Pick Up o un SUV. Para cada segmento, se utilizan productos de primera calidad especialmente formulados en función del material del que está hecho.Y de las mejores marcas nacionales e internacionales como Yum Cars, Car Pro, Meguiar’s, J.Detail entre otras muchas. Y una que se va a implantar muy pronto en España Auto Graph Detailing, entre otros, contará con puntos en Special Service Plasencia y Chris Wash Cars Detailing en Reus.

Se presta especial cuidado a la parte delantera del coche para eliminar rastros de insectos que pudieran estar adheridos en el paragolpes o en los faros. En la zona interna, se trabaja con sumo cuidado la tapicería y alfombras. Para estos componentes, se usan igualmente productos específicos que garanticen una limpieza profunda sin afectar el color y la textura. El objetivo es que todo quede como nuevo.

Uno de los primeros centros expertos en Plasencia El centro de detail para vehículos Special Service Plasencia es uno de los primeros de su estilo en esta localidad ubicada en la provincia de Cáceres (Extremadura). Abrió sus puertas hace poco más de 8 meses con los equipos más modernos para el mantenimiento automotor y con un personal altamente cualificado. Los cuales en este poco tiempo han logrado captar la atención de personalidades del mundo del deporte, cine, radio y televisión, está pequeña empresa de Extremadura está llevando el nombre de la Ciudad de Plasencia a muchos rincones de España y parte del extranjero. La empresa otorga un servicio de primer nivel a coches desde todo terreno hasta unidades de alta gama.

Han logrado posicionarse muy bien en el mercado Nacional y con resultados excelentes. Sus clientes han quedado satisfechos con sus coches, los cuales han recuperado la estética que tenían el primer día de uso.

Comentan que este tipo de trabajo especializado es muy requerido entre personas que desean ofrecer sus coches en venta. Una apariencia nueva aunada a un excelente funcionamiento mecánico garantiza una mejor valoración de la unidad en el mercado secundario. Si ese no es el caso, el detailing también es una excelente forma de mantener la inversión que representa un vehículo en las mejores condiciones posibles.



