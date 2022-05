Zone Evil revoluciona el mercado de ordenadores gaming Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 10:37 h (CET) La marca Zone Evil cuenta con equipos gaming y ordenadores enfocados al uso doméstico o de oficina, y colabora con fabricantes del máximo nivel, además de con importantes cadenas del sector informático Zone Evil, marca especializada en ordenadores desde 2012, desde hace unos años ha empezado a trabajar y potenciar configuraciones gaming. Zone Evil, nacida a partir del mayorista I-Directo, dedicado al comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, fue cedida a Punto by ZE con el objetivo de llegar al cliente final a través del Marketplace. Punto by ZE, avalada por más de 5.000 valoraciones, ha sido recientemente galardonada por PC Componentes al haber sido la tienda que más ha crecido en este último año.

Colaboración con fabricantes de reputado prestigio

Entre los múltiples fabricantes con los que colabora Zone Evil se encuentran Msi o Asus. Por otro lado, sus puntos de venta son grandes cadenas informáticas como APP Informática, Beep, PC Box o Soluzion Digital. Todas ellas se encuentran en los Marketplace más representativos de nuestro país. Zone Evil es una marca que desde 2020 no ha parado de crecer. Buen ejemplo de ello es que cada vez más presente dentro del sector gaming.

Las ventas de Zone Evil en los Marketplace, un valor seguro

En el año 2021, tan sólo en los Marketplace la marca vendió hasta 2.000 unidades de ordenadores. Por este motivo, Zone Evil se encuentra ampliando su cartera de productos, y así elevarla al siguiente nivel. Buen ejemplo de ello es que, en el mes de febrero, la marca lanzó sus últimos equipos con configuraciones exclusivas.

Fueron, concretamente, dos modelos. El primero, el 22AX570R909, viene equipado con un procesador AMD Ryzen 9 5950X Diamond ensamblado en la torre Vega de Nfortec.

Por otra parte, el modelo 11AZ690I910 Powered by ASUS Generación 12ª está equipado con un procesador Intel I9-12900K y una gráfica GeForce RTX 3070. Ambos equipos no dejan indiferente a nadie porque están perfectamente equipados para que el consumidor gaming consiga vivir experiencias únicas.

Equipos para un uso doméstico o profesional

Además de con equipos gaming, Zone Evil cuenta con equipos más sencillos en caso de que el cliente lo prefiera. Modelos ideales para usuarios que tengan necesidades relacionadas con un uso doméstico o con funcionalidades propias de cualquier oficina.

Todos los equipos de Zone Evil están ensamblados en España por personal experimentado aportando, de este modo, gran valor añadido a una de las mayores cadenas de producción de nuestro país.

