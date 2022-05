Home and Relax acerca de la funcionalidad y elegancia de las mesas extensibles Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 18:13 h (CET)

Las mesas de comedor redondas extensibles se encuentran entre los muebles que más destacan en un hogar por su funcionalidad y practicidad, ya que proporciona una estética especial que se complementa con la versatilidad de su uso.

Los expertos recomiendan adquirir mesas de materiales de alta calidad, ya que su vida útil aumenta y se ahorran costes en la compra de una nueva, a la vez que se contribuye en la sostenibilidad reduciendo el consumo de materias primas como la madera. Home and Relax fabrica y comercializa este tipo de mobiliario con un enfoque diferencial elaborado en España.

Las mesas de comedor redondas son ideales para la vivienda Para escoger la mesa acertada hay que tener en cuenta las dimensiones de la estancia, el color de las paredes y la función que tendrá la mesa. Los modelos que Home and Relax comercializa destacan por su practicidad, resistencia y estética.

En su oferta de productos se encuentran mesas redondas extensibles y fijas con tapa de madera o cristal. Su colección incluye tapas en roble, roble anudado y nogal americano, además de una novedosa propuesta de mesas en fibropanel de densidad media o MDF lacada extensible con apertura central tipo libro.

Las mesas de esta compañía proporcionan estabilidad, variedad de medidas y acabados con un toque vanguardista. De hecho, el usuario puede seleccionar el material, el diseño, la forma y los colores que desea para su mesa y, de esta forma, la compañía se encarga de fabricar una mesa personalizada que se ajuste a las preferencias del solicitante.

Esta empresa fabrica gran parte de su producción y otra de origen externo la comercializa a precios de fabricante. Su particular metodología de muebles a medida ha propiciado que sea idónea en mobiliario para el hogar y estancias como el comedor y el dormitorio.

Bajo un concepto moderno e innovador, esta iniciativa crea mobiliario que se adapta a la decoración de cada lugar con estilo y elegancia.

Calidad en el mobiliario Home and Relax se centra en la venta online de muebles para el hogar, por lo que dispone de dormitorios, comedores, sofás, chaise longues, colchones y mobiliario a medida. Al ser de fabricación española, sus precios son competitivos y pueden llevar a cabo proyectos completos de interiorismo. Esta empresa utiliza materiales de primer nivel para sus creaciones y su reconocimiento se avala por su 30 años de experiencia en el sector.

Conseguir obtener el tipo de mobiliario para amueblar el hogar de la mano de un equipo de profesionales es posible con propuestas como las ofrecidas por esta empresa española. A través de una asesoría ayudan a sus clientes a encontrar los muebles más adecuados para sus estancias, de manera que sea una inversión inteligente que retribuya de forma benéfica en el comprador.



