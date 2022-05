Los expertos en inteligencia artificial son los más demandados en el mundo laboral Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 17:54 h (CET)

A causa de la pandemia, las empresas han experimentado un proceso de digitalización sumamente acelerado.

Esto, aunado al crecimiento tecnológico de los últimos años, ha convertido a los perfiles tecnológicos en los más demandados del mercado. En este contexto, los empleos relacionados con la inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y analítica avanzada son los que han tenido mayor crecimiento. Además, se estima que en la próxima década tendrán una alta demanda por parte de las organizaciones, con los expertos en inteligencia artificial a la cabeza del ranking.

Para contribuir a la formación de profesionales en esta área, en el Centro Europeo de Postgrado CEUPE proponen la Maestría en Inteligencia Artificial.

Personal cualificado en inteligencia artificial para impulsar el crecimiento de las compañías La inteligencia artificial ha supuesto grandes cambios en el patrón de funcionamiento de la industria. Esto se ve impulsado por la nueva forma de interacción entre el hombre y la máquina. Las fábricas inteligentes trabajan con estructuras automatizadas e incluyen habilitadores digitales que permiten a la maquinaria comunicarse entre sí y con los sistemas. Estas competencias son cada vez más demandadas en los sectores para garantizar la competitividad de las plantas.

De acuerdo con un informe emitido por la Asociación Española de Inteligencia Artificial para la Industria (IndesIA), durante los próximos 3 años las industrias necesitarán más de 90.000 profesionales expertos en inteligencia artificial. Esto con la finalidad de impulsar proyectos para poder competir con otras organizaciones internacionales, a la vez que se impulsa la economía nacional.

El presidente de IndesIA, Valero Marín, afirma que la falta de personal cualificado representa un obstáculo para el crecimiento de las empresas. Y, en esta misma línea, supone un problema para la superación económica. Por tanto, se hace necesario transformar el empleo hacia profesiones que se enfoquen en las nuevas tecnologías. Con esto, es posible reducir la brecha que existe entre la formación de las disciplinas denominadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las necesidades de las empresas.

Socavar la alta demanda de profesionales en el área de inteligencia artificial es tarea de los centros educativos de España. En este sentido, correspondiendo con su compromiso de formar profesionales que suplan las necesidades del sector laboral, el Centro Europeo de Postgrado CEUPE propone su Maestría en Inteligencia Artificial.

Este programa del área Tecnológica y Sistemas tiene una duración de un año, bajo la modalidad online. Con la finalidad de promover la incorporación en el mercado laboral, se aplican casos prácticos de forma continua.

Por otro lado, esta institución promueve el acceso a planes accesibles de financiamiento, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del programa. Gracias a esto, los estudiantes no necesitan reembolsar grandes cantidades de dinero. Si no que, al cumplir con ciertos requisitos y presentar la titulación universitaria, es posible obtener una beca del 65% de descuento. De esta forma, cualquiera puede acceder a esta formación ideal para abrirse puertas en un sector laboral en pleno crecimiento.



