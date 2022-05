El sistema habitacional sostenible de Abadecom se consolida como la alternativa de vivienda sostenible Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El uso de productos sostenibles cada vez es más necesario para evitar la contaminación del medioambiente. Además, llevar una vida sostenible es fundamental para erradicar la pobreza, proteger los recursos naturales y crear un mejor futuro para las próximas generaciones.

Abadecom es una empresa de capital 100 % español que ayuda a las personas a mantener esta nueva vida a través de la fabricación, exportación, comercialización y distribución de productos ecológicos. Entre ellos, se encuentra su nuevo proyecto de I+D+i sistema habitacional sostenible, una idea innovadora para la construcción de viviendas modernas modulares en España, capaz de permanecer aislada de las redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias convencionales, según cuenta José Gamboa CEO de Abadecom.

Abadecom, construcción de viviendas 100 % ecológicas Abadecom es una empresa que está comprometida con el desarrollo de productos y establecimientos más sostenibles para preservar y proteger el medioambiente. Por esta razón, ha iniciado un nuevo proyecto para la construcción de viviendas modulares ecológicas (EcoModular) mediante el uso de materiales reciclables y reciclados. Al ser construidas con este tipo de materiales, se evita la explotación o gasto excesivo de los recursos naturales del planeta tierra. Estas viviendas también contarían con la instalación de maquinarias para la producción de energía renovable y estarían preparadas para resistir los rayos ultravioleta y los cambios meteorológicos. Otra característica de este nuevo sistema modular de Abadecom es que las propiedades son autosustentables y pueden ser instaladas en cualquier lugar. Es importante mencionar que el objetivo de esta empresa es promover paso a paso el uso de propiedades 100 % respetuosas con el planeta tierra en todo el territorio español. Esto forma parte del Plan de la ONU 2030 y de la Unión Europea para reducir en gran medida el impacto de la huella de carbono.

¿Cuáles son las ventajas del sistema modular y sostenible para viviendas de Abadecom? El sistema modular creado por Abadecom, al igual que otras viviendas modulares, está pensado para dar lugar a una gran variedad de diseños arquitectónicos. Por lo tanto, las personas no tienen que preocuparse por el estilo de su nueva propiedad, ya que el ser ecológicas no afectará en lo absoluto su atractivo y originalidad. Otra ventaja de este sistema innovador es que las viviendas son prefabricadas, lo cual reduce en gran medida el tiempo de construcción de las mismas. Este ahorro de tiempo se da por muchos factores como evitar las demoras por los distintos cambios meteorológicos y cualquier agente externo que dificulte la construcción de la propiedad. Abadecom y su nuevo proyecto EcoModular también brindan la ventaja de ofrecer hogares respetuosos con el medio ambiente a un precio bastante accesible. La razón de ello es que los módulos habitacionales serán baratos y se adaptarán de mejor manera a cualquier terreno.

Con Abadecom, las personas podrán conseguir una vivienda 100 % ecológica, autosustentable, económica y resistente que pueda adaptarse a sus necesidades y estilo, al mismo tiempo que promueven la preservación del medioambiente.



